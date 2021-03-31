民主抗疫登西班牙國家電台　籲世衛不應排除台灣

「今日亞洲」（Asia Hoy）節目首先提到台灣至今只有1023例確診，10人死亡，2020年的經濟活動並未受疫情影響，一切歸功台灣政府在疫情爆發前的成功管控，無須採取封城措施，商家無須關閉。劉德立受訪指出，「去年召開的世衛大會因屈從中國壓力而忽視台灣。沒有國家能獨自面對疫情侵襲，國際合作是成功抗疫唯一途徑，台灣無法完整參與世衛的多邊衛生體系及網絡，恐成為全球公衛及防疫體系的潛在漏洞及破口」。「今年我們再次懇切呼籲國際社會秉持專業、中立原則，完整接納台灣以觀察員身分，參與世衛相關會議、活動與機制」。主持人拉莫斯（Eloy Ramos）接著詢問中國對台灣威脅與台海關係。劉德立表示，中國對台灣威脅及恫嚇未曾停歇，自去年至今，台灣共偵獲逾2000架中國軍機、超過400艘戰艦，具有敵意。為此，台灣持續進行陸、海、空的防衛能力現代化、改善不對稱戰力，回應中國軍事挑釁。「中國侵犯台灣的可能性確實存在，但蔡英文總統表示，將堅守台海和平穩定，保衛民主自由價值，並盼在對等與尊嚴原則下，共同促成有意義對話。如蔡總統所強調，示弱退讓不會帶來和平，只有堅實的防衛決心和實力，才能捍衛國家。中華民國台灣本為主權獨立國家，此為不爭的事實」。節目主持人與劉德立在節目中提到，美中雙方在阿拉斯加會談中就國際秩序、民主價值、新疆、香港及台灣等議題上有激烈交鋒，中國並不尊重自由、民主、人權等普世價值。劉德立指出，中俄兩國正謀劃結盟，共同對抗西方國家陣營，在此「新冷戰」氛圍下，中國日漸遠離民主價值。「值得注意的是，歐盟日前對中國祭出自1989年天安門大屠殺後的首次制裁。事實上，中國在全球的霸權擴張未曾停歇，應該共同遏制」。主持人在節目中提及香港現況與一國兩制。劉德立回應說，台灣民眾堅拒香港模式，且「一國兩制」已證實全面失敗。此外，中國的監控也延伸到媒體與文化界，要求藝術工作者愛祖國並支持中共，可見中共政權的專制獨裁，完全迥異於台灣的民主自由。劉德立強調，「台灣剛獲國際非政府組織『自由之家』評選為亞洲第2自由的國家，僅次於日本。台灣享有百分之百的民主、自由與人權」。「西班牙國家廣播電台」（Radio Nacional deEspaña）創立於1942年，為西班牙官方對外廣播頻道，透過衛星、短波廣播及網路，收播範圍擴及全球，為世界第4大收聽率高電台，聽眾約120萬人，在西語世界深具影響力。（編輯：黃自強）1100331