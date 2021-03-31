兒時去迪士尼超幸福！長大卻無感覺　她吐「心酸」網熱議

迪士尼是夢想與魔法的王國，除了夢幻造景與超萌卡通人物外，還有各種有趣的遊樂設施、奇幻的娛樂表演，以及漂亮的餐廳和商店，讓許多女孩為之瘋狂。而近日就有女網友表示，自己小時候去迪士尼覺得超幸福，但長大後再去，卻沒那麼開心的感覺了，並心酸嘆道「那些被偷走的快樂，去哪裡了呢？」貼文一出，網友隨即議論紛紛。

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原PO在

PTT女孩板

指出，她前（29）天無意間找到2001年去東京迪士尼的門票，還記得她連坐飛機都覺得自己像做夢一樣，一出門嘰嘰喳喳講個不停，一上飛機空姐馬上拿很多玩具送她，有小飛機模型、小枕頭娃娃，還有一些學日文的小玩具，吃完兒童餐後，空姐還帶她上二樓參觀，趴在窗戶看外面的雲，她到現在還記得那次去日本有多麼開心滿足，「第一次看到卡通裡面才會出現的城堡，那種興奮與期待，衝進去完成夢想的悸動，好像站在世界高峰一樣開心」。

她接著透露，那時候媽媽不准她買任何紀念品，因為前天已經買了新玩具，但是阿姨偷偷帶她去買，走了一圈又一圈，最後挑了小攤販的爆米花桶，因為很想餵旁邊走來走去的鴨子，還記得那時候，她沿路都抱著爆米花桶直到回飯店。

▲有女網友表示，自己兒時去迪士尼覺得超幸福，但長大後再去，卻沒那麼開心的感覺了，她並心酸嘆「那些被偷走的快樂，去哪裡了呢？」引發網友議論。 （圖／翻攝自PTT）

不過，原PO感嘆，長大之後，想去迪士尼就可以去住那邊的飯店，想買什麼就買什麼，買了一隻又一隻的達菲，爆米花桶多到可以堆成金字塔，卻再也沒有那第一次看到城堡的幸福，「我甚至壓根忘記那些東西如何存在，也不覺得特別開心，小時候買一組兩千塊的玩具也可以玩很久很久，隨時跟家人分享我的喜悅，長大後買了兩萬多的手機也沒辦法買我一天的好心情，那些被偷走的快樂，去哪裡了呢？」

此文曝光，立刻掀起討論，大家紛紛回應「物以稀為貴」、「真正會帶給你快樂的是經驗，是跟你一起體驗的人，不是物質」、「我也是，以前買一雙球鞋就開心好久，現在可以不用看價格買，但是卻只有開心一天」、「建立在物質上的快樂最虛幻，共勉之」、「知足就是快樂」、「因為慾望增加了，以前小小的幸福就很滿足，但現在越來越難」、「有時只是長大多了煩憂，才把那些純粹的快樂稍微遮蓋住了，其實它們可能一直都在」、「去哪裡第ㄧ次都是最新鮮的，所以會特別快樂！再喜歡的國家第二次去感受就有差了」。（編輯：許苡晴）