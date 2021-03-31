畢業後第一份工作要做啥？她「8字」建議：可讓你做長期

許多即將成為社會新鮮人的畢業生，對於自己未來的工作方向不免會毫無頭緒，不知往哪方面發展才好。然而，近日就有女網友發文提問「大家畢業後的第一份工作是啥？」引來另一名女網友「8字」建議，直指要找「你不會討厭的工作」，她認為這點非常重要，攸關你能堅持多久。

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表示，她是今（2021）年即將畢業的畢業生，最近因為找工作的事覺得很煩惱，不知道自己要做什麼，也不知道想做什麼。她透露，自己大學4年沒參加社團，不知道自己大學到底在幹嘛，頂多才考了3張證照，也不想聽家人的安排乖乖搬回家住，所以想在畢業前找好工作，「想問大家畢業後的第一份工作是什麼？跟本科系有關嗎？做多久？」

▲有女網友發問「大家畢業後的第一份工作是啥？」結果釣出另一名女網友建議，要找「你不會討厭的工作」，她認為這點非常重要，攸關你能堅持多久。（圖／翻攝自Dcard）

問題一出，網友紛紛分享自己的首份工作，「先去飲料店訓練自己 （我很迷糊又怕生），做到自己可以獨當一面，再去找有興趣的工作 （跟科系有關的）」、「日文系，現在做的是服務業，雖然跟本科無關，但也是做得蠻開心的」、「業務助理，但是奉勸大家有能力絕對不要投業助，要有自信一點」、「當年退伍後過了五個月才找到第一份工作，第一份工作算是跟大學科系有相關，做了五個月之後就轉行。」「當初讀護理就是為了將來在醫院上班，從畢業就一直在醫院上班待到現在」。

另還有人回應「若有要準備考國營的話，可以給自己半年到一年的時間，看自己情況允許全職考生或兼職，也可以去報跟你準備的科目相關的高普考（但今年高普考報名剛過，可以考明年的）」、「如果你沒有跟科系相關想努力的方向或計劃的話，當然也可以來考國營，只是你要找和科系盡量相關，或你比較容易上手的科目去做準備，建議可以去書局翻書看看，看內容是否能讀或有興趣，再決定往哪個考組去考試，最好的話組合不要只有一個，可以多考幾個都是同性質的」。同時也釣出一位過來人中肯建議，直指「我覺得第一份要找你不會討厭的工作 可以讓你做長期的（最好2、3年） 畢竟出社會第一份工作算挺重要的」。（編輯：許苡晴）