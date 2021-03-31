跨黨派立委促修法 下修學校營養師門檻
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-31 12:17:48｜2021-03-31 12:18:39
台灣學童體位呈現M型化發展，高達35%學童體位不良，甚至出現城鄉差距問題。兒童節前夕，中華民國營養師公會全國聯合會與跨黨派立委共同舉行記者會，呼籲學校飲食健康問題是國家責任，應儘速積極推動「學校飲食營養促進法」，下修學校營養師設置門檻，守護兒童健康刻不容緩。
民進黨立委黃國書表示，日本與韓國都有學校營養師相關法規，台灣落後日、韓很久，日本與韓國是每校20班才設1名營養師，但是依據現行學校衛生法台灣是40班才能設置1名營養師，落後鄰國很多，國家每年訓練那麼多營養師，卻不能為學童服務，因此他呼籲教育部儘速推動相關法案。立委張廖萬堅表示，學校負責營養午餐通常是兼任的午餐秘書，他以立院康園餐廳營養午餐一頓4菜一湯要65元，學校營養從30到50元都有，學童體重呈現M型化，有些城市學童太瘦、有些偏鄉卻太胖，他質疑教務部的營養午餐政策是什麼？「若40班以上才能設營養師的政策若有漏洞，是否應該修法？」台灣民眾黨立委高虹安表示，相較於日本與韓國分別在1954年與1981年制定中央層級的《學校給食法》，我國到2002年才制定《學校衛生法》。她進一步指出，依據現行《學校衛生法》40班以上的學校才能設置1名營養師，全台每日供應近180萬份學校午餐，卻只有500多名專職營養師替學校供膳把關，相當於一名營養師必須負責3000多位學童的營養午餐，因此她支持《學校飲食營養促進法》立法。國民黨立委萬美玲表示，跟國外比，我國不管是營養師與學童人數比都是偏高，最多時可能要負責4000到5000名孩子，她以桃園中山國小為例，是全桃園市最大校，一個營養師要負責5000多名孩子的午餐，有些營養師還要負責6到7所學校，有些學校一個學期才能見到營養師1到2次面。萬美玲表示，營養師還要負責擬定營養菜單、監督採購、營養教育數據整理，「不要小看這一餐」，如果給孩子營養不好，累積下來會影響健康，對健保也會連帶有關係。她強調，不是要求每班都設置營養師，但至少要降到20班或是20班以下，錢花在孩子絕對沒有浪費跟排擠的問題。