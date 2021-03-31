罷免民調沒過關 陳柏惟：若我不好請找1天有48小時的人
新頭殼newtalk
2021-03-31 15:33:08
台灣基進立委陳柏惟罷免案進入第二階段，有民調顯示，有24%民眾會出門投同意罷免票，與罷免門檻僅差1%，「刪Q總部」則積極拉連署，呼籲選民「距離罷免成功只剩一步之遙」。對此，陳柏惟今天(31日)受訪時回應，他每天的行程都非常滿，「如果我還不夠好，可能要找一個1天有48小時的人來當（立委）」，他會盡力、沒有後悔，這樣就好了。
對於中台灣水情吃緊，台中、苗栗及北彰化等地區自4月6日起將實施「供5停2」分區限水，刪Q總部批評，身為台中立委的陳柏惟，對於無水可用仍「結惦惦」，只會「大內宣」，關心新疆棉花遠勝台中，「這樣立委要你做什麼？」
陳柏惟表示，他是立法院外交及國防委員會的委員，保護台灣、守護國防安全是他的責任，「我不認為我基礎工作做得比其他人差」。
陳柏惟指出，他將舉行中部地區供水的記者會，近期也已汰換選區內5處的自來水管，並積極與台中火力發電廠協商，提供場地給水利署做海水淡化設備；他認為，相信民眾有智慧判斷惡意抹黑或是有在做事情，他不能阻止人家說什麼，但就儘量做。
陳柏惟提及，說謊必須付出一些成本，但刪Q總部未曾澄清說錯的事，「不清楚刪Q總部的言論要對誰負責，但我身為立委，言論要對所有民眾負責」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼