宅女小紅、瑪麗分享「生活儀式感」

生活中的儀式感其實無處不在，只是受到忙碌生活而忽視，依據Global Mall環球購物中心所做的「生活儀式感」調查顯示，89%的消費者認為生活中需要有儀式感，但實際有體現儀式感卻僅有78%，其實只要一點小改變，就能讓日常生活過得不一樣。





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日前Global Mall攜手姊妹淘打造「生活儀式感」講座，邀請瑪麗、部落客始祖宅女小紅、Global Mall副總莊寧寧，大談自己的生活儀式感，在主持人幽默活潑帶動之下，讓每位參與來賓都收穫滿滿。





已育有兩兒的宅女小紅表示，為了孩子開始在乎節日，想讓日子變得豐富有看頭。而平時忙碌育兒的她，強調一定要把握孩子們睡著後的自由時光，「帶小孩真的很累，難得出去住飯店一定要好好泡個澡，最好的敷臉時間是泡澡後的30分鐘內，趁毛孔還張開、血液循環也很好的時刻」，也喜歡把握時間好好泡澡的莊寧寧副總，現場傳授自己的保養密技，更透露了之前搬家時特地裝了一個下挖式的石砌浴缸，就是為了可以好好享受沐浴的放鬆時刻。





▲三人妙語如珠，把粉絲們逗得笑聲不斷。（圖／記者葉政勳攝）

宅女小紅表示若在家沒有浴缸可泡澡，她會趁孩子睡著時外出夜跑、或在家裏拼樂高，而且都會選很大的組合！放自己喜歡的音樂、倒點紅酒，「慢慢」地拼，享受「自己的時間，屬於一個人的時光」。當瑪麗提問怎麼不是和先生、小孩一起共享樂高時，宅女小紅語氣誇張地表示：「老公我是盡量讓他不要參與。夫妻有時候就是能不講話就不要講話」，莊寧寧副總也深有同感地說：「而且不要想跟小孩一起拼，會想生氣，他們根本沒有想認真拼」，媽媽們的幽默心聲令人莞爾。





瑪麗自曝認識名模花花時，碰巧遇見她工作前為自已撒上香水，覺得那一刻好有女人味。於是她也愛上同樣香味，坦言不太有自信、會苦惱拍照工作的瑪麗，只要聞到這個香味就像開啟儀式感的開關，想像自己跟花花一樣 get ready！進入「我很會拍照」的自信模式。





▲粉絲男友溫柔分享陪伴女友的日常。（圖／記者葉政勳攝）

▲韓虎嘯餐廳準備了韓醬炸雞、海鮮煎餅等豐富的美食，引起粉絲們拍照留念。（圖／記者葉政勳攝）