NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

房市／台南有錢人購屋三大熱區　這最高貴

財經中心/綜合報導

2021-04-01 08:00:00

鄭子寮重劃區
▲位於台南北區的鄭子寮重劃區，吸引高資產買方購屋。（圖／NOWnews資料照片）
金融聯徵中心資料顯示，去年台南市年收入在400萬以上的購屋族，三大購屋熱區分別是安平、東區、北區，其中又以北區的房貸金額最高。專家分析，北區有鄭子寮重劃區，一向以居住氛圍、綠地、學區等條件，吸引南科新貴等各類高資產買方，尤其鎖定室內40至50坪、屋齡較新的大樓，或是透天別墅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據金融聯徵中心資料，去年台南市年收入在400萬以上的購屋族，共有191筆申貸資料，主要集中在安平、東區、北區。三個富人購屋熱區之中，又以在北區購屋的平均授信額度最高，達1755萬，以平均貸款成數72成回推，購屋總價約為2400萬左右。

信義房屋台南公園店店長鄭慧貞表示，北區的鄭子寮重劃區，當初就規劃整齊街廓、充足公園綠地，打造舒適居住氛圍，再加上周邊機能完整，又有明星學區文元國小，因此能夠吸引高資產買方購屋。例如較高收入的南科工作族群，考量學區、離市區較近、到南科距離又不算太遠，就會選擇買進鄭子寮。

鄭慧貞指出，去年下半年至今，台南房市因南科與建設議題持續火熱，且市場上游資多，使鄭子寮的房價也受到拉抬，買方雖都希望買在行情之內，但也有不少人願意接受略高於行情的價格。

以目前行情來說，鄭子寮屋齡較新、約5年內的指標型大樓，由於以中大坪數為主，大3房室內約45坪、3+1房室內約52至56坪，總價約介於1800至2400萬間，部分有裝潢的物件甚至可達2500萬；不過，整體而言，多不會超過3000萬，否則買方接受度較低。至於透天產品，因地坪大小等條件不同，價差較大。

除有鎖定高資產買方的透天別墅、中大坪數大樓物件，鄭慧貞說，由於當地屋齡有斷層，除5年內新大樓，其餘多是10至15年中古社區，由於中古社區多規劃標準3房格局，室內坪數約25至28坪，較符合一般家庭使用需求與預算，約900至1100萬就能買到3房平車，能吸引有別於高資產客群的買方，且同樣頗為搶手。

關鍵字

NOW民調中心

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
76.47%23.53%
2021-03-31-2021-04-06

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
30.86%69.14%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
95.73%4.27%
2021-03-25-2021-03-31
即時
推薦閱讀