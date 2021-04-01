房市／台南有錢人購屋三大熱區　這最高貴

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信義房屋台南公園店店長鄭慧貞表示，北區的鄭子寮重劃區，當初就規劃整齊街廓、充足公園綠地，打造舒適居住氛圍，再加上周邊機能完整，又有明星學區文元國小，因此能夠吸引高資產買方購屋。例如較高收入的南科工作族群，考量學區、離市區較近、到南科距離又不算太遠，就會選擇買進鄭子寮。
鄭慧貞指出，去年下半年至今，台南房市因南科與建設議題持續火熱，且市場上游資多，使鄭子寮的房價也受到拉抬，買方雖都希望買在行情之內，但也有不少人願意接受略高於行情的價格。
以目前行情來說，鄭子寮屋齡較新、約5年內的指標型大樓，由於以中大坪數為主，大3房室內約45坪、3+1房室內約52至56坪，總價約介於1800至2400萬間，部分有裝潢的物件甚至可達2500萬；不過，整體而言，多不會超過3000萬，否則買方接受度較低。至於透天產品，因地坪大小等條件不同，價差較大。
除有鎖定高資產買方的透天別墅、中大坪數大樓物件，鄭慧貞說，由於當地屋齡有斷層，除5年內新大樓，其餘多是10至15年中古社區，由於中古社區多規劃標準3房格局，室內坪數約25至28坪，較符合一般家庭使用需求與預算，約900至1100萬就能買到3房平車，能吸引有別於高資產客群的買方，且同樣頗為搶手。