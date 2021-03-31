台南校園就業博覽會熱鬧登場 800個護理師職缺搶人

2021年中華醫事科技大學校園徵才就業博覽會於今(3月31日)熱鬧登場，來自全國60多家企業到場設攤徵才，提供1000多個職缺向應屆畢業生招手，其中，醫療院所就有近40家，開出800多個護理師職缺直接現場面試，畢業生若幸運錄取，畢業後即可直接就業。開幕式由校長曾信超、勞動部雲嘉南分署署長劉邦棟、台南就業中心主任胡瑞娟、台南市政府勞工局秘書藍幼青等人手持「心薪相印」愛心牌卡，象徵人才和企業雙贏，一起為活動揭開序幕。





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校長曾信超致詞時除了歡迎業界到校徵才，提供華醫畢業生工作機會外，也向企業主信心喊話，強調中華醫大落實技能教育，每位學生在學期間就鼓勵並輔導考取各項專業證照，畢業生證照達100%，就業率近95%，特別是校方開辦雙主修，讓學生具備兩把刷子，因應多元人才需求，相信每位畢業生絕對是業界樂用、愛用的人才。





▲校園徵才就業博覽會吸引相當多應屆畢業生到場詢問（圖／記者張振興攝，2021,03,31）







中華醫大為專業培育醫事科技人才的重點學校，今年的校園徵才有來自全國各地的醫療院所近40家參與現場徵才，另有部分醫學中心等級的大型醫院，委託護理系辦公室代為收件徵才，總計開出800多個護理師職缺向應屆畢業生招手，不少學生直接參與面試。此外，現場也提供履歷健檢與就業諮詢、企業徵才說明會等，另有摸彩活動，吸引許多學生到場參加。



