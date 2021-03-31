特企／用創意驅動夢想城真　前所未見的繪本城即將誕生

兒童節前夕，行政院宣布將新板特專三文化設施用地，規劃興建以兒童為核心，培養孩子創造力的「國家兒童未來館」，希望讓孩子從遊戲中體驗科技，在快樂裡夢想未來。向來致力於運用產業核心能力發揮社會影響力的電通行銷傳播集團(dentsu)，對啟發孩童的創意力也同樣不遺餘力，歷經四年的耕耘共創，2021年4月，將攜手台灣最北的偏鄉，擁有120年歷史的老梅國小學生(以下簡稱小梅)，用創意驅動小梅夢想城真，全台灣第一座有故事的繪本城鎮即將誕生！未來，除了綠石槽、富貴角燈塔、風箏公園…等景點外，石門區老梅里將有前所未見的觀光新體驗！





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老梅社區因人口外流嚴重、地方發展受限，造成這裡的孩子缺乏自信心、影響學習發展。2018年，小梅用創意產出三本繪本，希望讓更多人認識他們的家鄉，但卻乏人問津。當時，電通行銷傳播集團看見孩子的創意力，決定投入人力與資源，展開「啟飛吧！小梅」四年計畫，希望用集團的創意力、數位力與傳播力，幫助孩子勇敢追夢，透過改造老梅社區，振興當地的觀光與經濟，讓小梅看見並且相信「創意的力量，可以無限大」。





在電通團隊與小梅的努力下，這項翻轉家鄉的造鎮計畫邁入第四年，從一面彩繪牆、一個裝置景點開始，逐漸延伸到整條街廓與社區。2021年，電通行銷傳播集團結合插畫家SMART莊信棠與老梅國小師生，不僅共創完成「小梅夢想城真」繪本，並進一步將繪本視覺與故事情節搬上社區牆面與街道，並預計於4月底前，完全打造全台灣第一座有故事的多媒體繪本城鎮。如果您來到北海岸，千萬不要錯過前來體驗充滿創意、彩繪與童趣的老梅。



