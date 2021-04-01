黃子佼嫌劉若英難訪　崩潰「不要整主持人」

劉若英睽違6年發行新專輯《各自安好》，而她將在

Hit Fm

聯播網主持期間限定節目《與劉若英相愛的人啊》，節目開播的首集來賓，邀請在劉若英出道第一天就認識的「廣播前輩」黃子佼，黃子佼在節目狂虧對方，還笑說劉若英很難訪。

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