黃子佼嫌劉若英難訪 崩潰「不要整主持人」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-04-01 21:00:00
劉若英睽違6年發行新專輯《各自安好》，而她將在Hit Fm聯播網主持期間限定節目《與劉若英相愛的人啊》，節目開播的首集來賓，邀請在劉若英出道第一天就認識的「廣播前輩」黃子佼，黃子佼在節目狂虧對方，還笑說劉若英很難訪。
劉若英一開場就說：「我也有今天！」居然會以主持人身分來訪問大家從小聽他聲音到大的黃子佼，黃子佼也說，「我也沒想到妳會有這麼一天！」劉若英提到，她小時候就有廣播夢，還會試著用兩台錄音機，用兩個卡帶對錄，一人分飾兩角，自己當主持人又模仿歌手，邊訪問邊放卡帶，用聲音紀錄當初對於廣播的憧憬。不過劉若英最後還是不敢嘗試廣播，她認為廣播主持人有沒有料，一開口聽眾便知道，必須做很多功課跟研究。
黃子佼也虧她，以前的劉若英確實是很難訪，可能在眾多主持人中的名單中都有她，「可不可以不要這樣整主持人，知道我們的痛苦了嗎？」劉若英則說：「不會啊！我今天的來賓很好訪！我訪問的很好！」這一席話卻讓黃子佼碎念，哪有主持人不問問題讓來賓自己講的？沒有Q也沒有A！劉若英笑說，這樣很棒，這就是她想要的效果，她不要制式的節目，黃子佼也說，他也是這樣做自己，才會好幾年都沒再得廣播金鐘獎了；劉若英也反過來安慰黃子佼，金曲獎到今年都要邁入第32屆了，她不但沒入圍過，也從沒參加過，但她一樣熱愛音樂，把每張專輯當成最後一張製作。