重大建設效應發酵　佳福柏斯市搶下雙核心交匯點

隨著三井outlet營運、「台中港特區市鎮中心」重劃區，「捷運藍線」軌道經濟效應隨著捷運綠線通車而逐漸發酵，讓以往顯少被提及的「梧棲」已成各界聚焦區域，並成為中台灣唯一具備海陸空三種運輸動能的區域，吸引許多大型建商品牌陸續插旗，地段價值越來越高；而「買房不買過台61線」這句話，也打破了台中人對梧棲的既定印象，預估將未來帶來人口紅利與強勁消費力，促進區域經濟發展，未來增值補漲空間大。





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▲台中國際機場、台中港2.0計劃與台中港特區市鎮中心等多項利多，帶動該區域迅速發展。（圖／業者提供）

× ▲台中國際機場、台中港2.0計劃與台中港特區市鎮中心等多項利多，帶動該區域迅速發展。（圖／業者提供）

在交通動線上，有最重要的八條交通大動脈，構成四橫四縱的棋盤路網，四條橫向的公路分別為國道4號（台中環線）可串聯國道3號與國道1號。特1號（中清路）、特2號（台灣大道）、特3號（向上路）則是港區直通台中市中心區的通聯大道。四條縱向的動線分別為西濱快速公路、台1線（中華路、沙田路）、台鐵海線、國道3號，為串聯台中海線八區的主要動線；公車路線四通八達，目前公車路線圍繞在舊市區裡，未來新市鎮成形將會規劃新的路線。





▲佳福建設首度插旗梧棲，新案「佳福柏斯市」預計今年4月中旬正式公開。（圖／業者提供）

× ▲佳福建設首度插旗梧棲，新案「佳福柏斯市」預計今年4月中旬正式公開。（圖／業者提供）

梧棲是台中市最後的一塊拼圖，未來發展空間最大，商業機能強勁，推出過不少建案的「佳福建設」首度來梧棲插旗，以獨有的眼光搶下位在擁有舊市區的成熟生活機能與重劃區的雙核心交匯處，預計規劃為地上15層，地下4層，總計294戶住家，7戶店面，格局坪數規劃二房（26~28坪）、 2+1房（28~29坪）、 三房（31~37坪）。其中2房配有2衛以及4件式衛浴，是市面上少見的房型，自住或投資都是相當值得。





不僅如此，「佳福柏斯市」現有生活機能核心還在舊市區，未來新核心成形，舊市區地價必定會水漲船高，據分析，梧棲的租屋市場利益龐大，單以當地就業人口來計，租屋需求強烈，根據租屋網站查詢，2房～4房平均有1.7萬至2.5萬的行情，無疑對投資置產族群來說是一項利多消息，目前潛銷期間詢問熱度相當高，該案預計4月17日正式公開銷售。



