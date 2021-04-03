日男喝醉砸26萬買消防車　改造後結局逆轉驚呆眾人！

你曾在酒醉時買過什麼驚人的東西？一名日本男子某次酒醉後瀏覽拍賣網站，竟不小心花26萬購入一輛二手消防車，不過，他也隨即發揮創意把消防車改造成移動式餐車，讓這個大麻煩變成超級吸睛的噱頭，不論所到何處都能隨時造成騷動，甚至搖身一變成超人氣名店，結局令眾人跌破眼鏡。

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來自日本的平野恭誉近日在電視節目《激レアさんを連れてきた》上分享自己的神奇故事。這一切都要從2016年某個喝多了的夜晚說起，當時他是某西班牙餐廳負責人，那天喝的微醺回到家，睡前逛起了拍賣網站，看到一輛消防車正出售中。沒想到隔日醒來，他發現自己竟以100萬日元（約新台幣26萬元）的價格買下了他，讓他當場傻眼，完全不知道該怎麼跟妻子交代。

不過，平野轉念一想，木已成舟，便開始把消防車當做代步工具，不論上班、買菜都靠它。當然，其中必有許多不便之處，例如維修困難、車型龐大進不了停車場、車上一大排不知用途的按鈕、每每讓人誤會發生火災等。現在，就連自己的兒子也誤會爸爸是打火英雄，讓他哭笑不得。

但由於外型實在太吸睛，他每每把車停在餐廳外，都會吸引不少民眾圍觀消費，因此久而久之也讓自己的店變成超人氣名店，他更善用生意頭腦把車子改成移動餐車，每次出動都吸引不少好奇民眾排隊嚐鮮，神逆轉的結局令在場觀眾嘖嘖稱奇。