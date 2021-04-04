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綠營台北市長人選陳時中呼聲高　疫情長短成參選最大變數

記者胡宥心／台北報導

2021-04-04 14:00:00

陳時中回應民調
▲衛福部長陳時中代表民進黨參選台北市長呼聲最高，但綠營黨內有人憂心，疫情時間拖太長，恐成為他參選最大變數（圖／記者李春台攝，2021.02.19）
2022年首都台北市長選戰，民進黨台北市長參選人選，呼聲最高就是衛福部長陳時中，陳時中不但獲得黨內英系組織要角全力力挺，新潮流唯一一席台北市立委吳思瑤也不諱言，自己挺陳時中選台北市長。

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吳思瑤受訪提到，台北市發展建設已經停滯太久，台中、桃園都蓋了捷運，高雄建設持續追趕，台北市是首都，柯文哲執政多年，城市發展卻有點遲緩。她自己在台北市土生土長，對台北有深厚情感，她認為台北絕對不能再繼續停滯下去，最有希望收復首都的人選就是陳時中。

民進黨人士分析，陳時中有戰力、適合選舉，且又在防疫期間創下全國高知名度，是很適合民進黨擺在首都作戰的人。但他最大的風險也是疫情，若新冠肺炎疫情到選前還是持續起起落落，如何在防疫期間將陳時中借調去選戰？如何從疫情戰爭轉到選舉場？恐要黨內細細思量。

也有英系人士不認為這是陳時中的難處，該人士表示，陳時中最強的地方就是在防疫，現在持續為國家做好防疫，在衛福部的位置上戰鬥，才是台北市長最有利的選舉位置。

據透露，民進黨在台北市長的布局，長久以來都有個兩階段執政的藍圖。民進黨人士表示，2014年民進黨決定與柯文哲組成在野大聯盟，當時就有這樣的構想，第一階段是綠白合作，由年輕人接受度高、無政黨包袱的柯文哲，打下國民黨長期盤踞的台北市政權；第二階段則進展為民進黨推出黨籍候選人，並且拿下台北市長寶座。上述人士不諱言，能夠完整民進黨台北市最後一塊拼圖的人，非陳時中莫屬。

不過，民進黨按照慣例都會成立選舉對策委員會布局選戰，至今選對會尚未成立，最後民進黨是否推出陳時中拚戰，都還是未知數。日前傳出「新系」有其布局，讓陳時中到新北市、桃園市長鄭文燦轉戰台北市，對此，吳思瑤嚴正反駁：「我就是新潮流的，還是新系唯一一席台北市立委，若派系真有這種討論，沒道理我不知道，我全力贊成陳時中留下來選台北市。」

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