綠營台北市長人選陳時中呼聲高　疫情長短成參選最大變數

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民進黨人士分析，陳時中有戰力、適合選舉，且又在防疫期間創下全國高知名度，是很適合民進黨擺在首都作戰的人。但他最大的風險也是疫情，若新冠肺炎疫情到選前還是持續起起落落，如何在防疫期間將陳時中借調去選戰？如何從疫情戰爭轉到選舉場？恐要黨內細細思量。
也有英系人士不認為這是陳時中的難處，該人士表示，陳時中最強的地方就是在防疫，現在持續為國家做好防疫，在衛福部的位置上戰鬥，才是台北市長最有利的選舉位置。
據透露，民進黨在台北市長的布局，長久以來都有個兩階段執政的藍圖。民進黨人士表示，2014年民進黨決定與柯文哲組成在野大聯盟，當時就有這樣的構想，第一階段是綠白合作，由年輕人接受度高、無政黨包袱的柯文哲，打下國民黨長期盤踞的台北市政權；第二階段則進展為民進黨推出黨籍候選人，並且拿下台北市長寶座。上述人士不諱言，能夠完整民進黨台北市最後一塊拼圖的人，非陳時中莫屬。
不過，民進黨按照慣例都會成立選舉對策委員會布局選戰，至今選對會尚未成立，最後民進黨是否推出陳時中拚戰，都還是未知數。日前傳出「新系」有其布局，讓陳時中到新北市、桃園市長鄭文燦轉戰台北市，對此，吳思瑤嚴正反駁：「我就是新潮流的，還是新系唯一一席台北市立委，若派系真有這種討論，沒道理我不知道，我全力贊成陳時中留下來選台北市。」