NBA／柯瑞忍痛出賽只贏1場 柯爾坦言勇士陷入掙扎
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-02 11:56:06
勇士一哥Stephen Curry(柯瑞)忍著尾椎挫傷出賽，今(2)日奮力攻下全場最高36分，無奈孤掌難鳴，加上全隊發生多達20次失誤，在關鍵時刻葬送比賽，近6場輸了5場，賽後Steve Kerr(柯爾)坦言，勇士正陷入掙扎狀態。
Curry先前因尾椎骨挫傷連續缺席5場比賽，上月30日緊急復出幫助勇士止住4連敗，今天出賽37分鐘，繳出36分11籃板3助攻優異數據，無奈球隊還是吞敗，近期6戰只贏1場，排在西區第10，明天將「背靠背」作客挑戰暴龍。
Kerr表示，每天都會觀察Curry的傷勢狀況，但能否出賽就看Curry他自己對於疼痛的忍受度，但目前評估出賽不會讓他變的嚴重，所以才放行。而今天受傷的後衛Jordan Poole和中鋒Kevon Looney待明天評估。
勇士近6場輸了5場，Kerr認為球隊在輸球時，面臨相同問題，犯規麻煩、失誤和年輕球員表現掙扎，尤其今天20次失誤，一半都是非受迫性，不該發生，「這場比賽我們沒有失去機會，但也沒真正掌控局面，整體都表現不好。」
連今天對手熱火主帥Erik Spoelstra也忍不住說，「勇士一定很想念Klay Thompson和Andre Iguodala。」兩位勇士王朝的冠軍班底，前者受傷本季報銷，後者改披熱火戰袍。