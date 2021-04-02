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分手1年爆復合羅志祥　周揚青秀性感照意外洩感情現況

記者吳雨婕/綜合報導

2021-04-02 18:00:00｜2021-04-02 19:00:29

▲周揚清曬出性感照。（圖／翻攝周揚青IG）
▲周揚青曬出性感照，在留言處意外曝光感情狀況。（圖／翻攝周揚青IG）
周揚青去年4月毀滅式分手羅志祥，讓男方形象跌落谷底，重創演藝事業，先前曾傳出與羅志祥復合的消息，引起討論。而近來她在最新的IG貼文底下，似乎從留言曝光了現在的感情狀況。

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周揚青先前上節目時挑了一隻小豬玩偶，還發文提到：「希望今天做出的決定，在未來永不後悔。」以及恰巧與羅志祥都在同時在減肥，引起外界臆測2人是否復合。而在周揚青最新的一則IG貼文中，她曬出性感照，照片中她穿著湖水綠的西裝外套，而外套中裡她穿著同色系的透膚馬甲，露出事業線、蠻腰，模樣非常性感。

▲周揚清曬出性感照。（圖／翻攝周揚青IG）
▲周揚青曬出性感照。（圖／翻攝周揚青IG）
周揚青先前與羅志祥交往期間，曾經透露對方會管她的穿搭，曾經想要穿的性感去夜店玩，沒想到卻惹的羅志祥不快，因此只好換穿保守的服裝，因此網友扮起柯南推測2人應該沒復合，不然周揚青才不會穿得那麼性感。

閨密愷愷看到周揚青的貼文後留言：「妳這樣沒有人會生氣嗎？？！！！」還笑虧周揚青媽媽看到可能會很火，周揚青看到後淡定回覆：「她就還沒看到哈哈哈。」有網友回應：「衣服給我穿好！」周揚青也反虧留言的網友們：「媽媽2號」、「媽媽3號」，疑間接暗示目前沒男友，應該也沒跟羅志祥復合。

▲▼小豬飛到日本給周揚青驚喜。（圖／羅志祥臉書）
▲周揚青（右）先前被爆出復合羅志祥。（圖／羅志祥臉書）
 

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