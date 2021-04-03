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中國就地過年後第一個連假 　交通人潮湧現

中央社

2021-04-03 12:09:03

▲中國大陸清明連假啟動。受到疫情影響，當局年初祭出農曆年就地過年措施，如今跨省移動解封，交通人潮在昨天傍晚湧現，鐵路運輸今天將達高峰，預計發送旅客超過1400萬人次。（圖／翻攝自中新網）
▲中國大陸清明連假啟動。受到疫情影響，當局年初祭出農曆年就地過年措施，如今跨省移動解封，交通人潮在昨天傍晚湧現，鐵路運輸今天將達高峰，預計發送旅客超過1400萬人次。（圖／翻攝自中新網）
（中央社記者繆宗翰北京3日電）中國大陸清明連假啟動。受到疫情影響，當局年初祭出農曆年就地過年措施，如今跨省移動解封，交通人潮在昨天傍晚湧現，鐵路運輸今天將達高峰，預計發送旅客超過1400萬人次。

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記者上午9時許實地走訪北京火車站，站前廣場早已摩肩擦踵，全是拎著大小包行李的旅客。

準備回東北的老張說，受到疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，他去年一整年都留在北京工作，農曆年也沒回老家，也因此存了不少假，趁著這次清明連假，總算能回去看看父母。

Echo和Jullie則是在北京工作的白領情侶，同樣從農曆年就「坐困愁城」的兩人，打算趁著連假到秦皇島旅遊。Echo說，「悶了好幾個月，總算可以去北京以外的地方走走了」。

中新網今天引述中國國家鐵路集團有限公司統計數數表示，4月2日，中國大陸鐵路發送旅客1179.2萬人次，創今年單日旅客發送量新高，加開旅客列車1040列。4月3日是清明連假第一天，鐵路客流迎來最高峰，中國大陸鐵路預計發送旅客1435萬人次，計劃加開旅客列車944列。

新京報則引述中國鐵路上海局集團有限公司昨天公布的資料表示，連假期間，長三角地區城際和周邊短途客流占比較大，主要以旅遊、探親、掃墓為主，集中在高鐵3小時交通圈內。

自3月16日起，中國大陸低風險地區人員進返北京不再需要持抵京前7日內的核酸檢測陰性證明。據澎湃新聞報導，早在3月上半月，中國旅遊網站上的清明節「國內遊」預訂量已較2020年同期成長450%。（編輯：周慧盈）1100403

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