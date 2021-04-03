慈濟出動了嗎？「包便當照」曝光 網感恩：真的有效率
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 16:14:03
台鐵太魯閣號408車次昨（2）日行經花蓮縣大清水隧道時，遭到滑落邊坡的工程車影響，導致列車出軌，釀50人死亡、178人傷的嚴重事故。不幸意外舉國同哀，就有網友好奇詢問事故發生在花蓮，算是慈濟的大本營，慈濟出動了嗎？結果就有人分享兩張慈濟人第一時間動員包便當的照片，引發熱議，更有網友稱讚「只能說感恩！」
有網友在PTT發文，透露慈濟第一時間就動員起來，包便當送到車站跟醫院，原PO表示「好像做了六百多個，慈濟的動員真的超快」。隨後也有網友將照片分享到臉書社團《爆廢1公社》，認為雖然很多人討厭慈濟，「其實我也不喜歡裡面的一些財大氣粗的董娘，官太太..」但無論如何，網友稱讚「慈濟的確應該是效率和速度最快的民間組織吧！」 照片一出，許多網友紛紛留言感謝，「有做事就推」、「感恩」、「動員很快，而且有些人確實需要一些陪伴」、「基層慈濟給推」、「這個沒什麼好酸了吧，推一下」、「慈濟在事件發生時的動員行動力真的是高等級的」、「慈濟的救災系統強」。
但也有網友仍然批評，「這是我最唾棄的團體，做啥都徒勞無功」、「收錢收的很勤勞很愉快，等到真正需要幫助的時候連個屁都不放」、「只有重大事件會出現，增加曝光率」。
另有網友緩頰指出，「團體內總是有老鼠屎，不要一概而論」、「很多事情本來就有好幾面，不要再抹殺真正有在為社會大眾做事的人們」、「一碼歸一碼，團體當中，讚賞善良心之人」。（編輯：倪浩軒）