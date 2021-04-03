NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

慈濟出動了嗎？「包便當照」曝光　網感恩：真的有效率

編輯中心/綜合報導

2021-04-03 16:14:03

▲台鐵太魯閣號發生種重大出軌事故，慈濟動員包便當照曝光，引發網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲台鐵太魯閣號發生重大出軌事故，慈濟動員包便當照曝光，引發網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢1公社》臉書）
台鐵太魯閣號408車次昨（2）日行經花蓮縣大清水隧道時，遭到滑落邊坡的工程車影響，導致列車出軌，釀50人死亡、178人傷的嚴重事故。不幸意外舉國同哀，就有網友好奇詢問事故發生在花蓮，算是慈濟的大本營，慈濟出動了嗎？結果就有人分享兩張慈濟人第一時間動員包便當的照片，引發熱議，更有網友稱讚「只能說感恩！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲太魯閣號昨（2）日發生出軌意外，釀成50死、百餘人輕重傷，今法國在台協會證實死亡旅客中一名為法國籍旅客。（圖／記者葉政勳攝，2021.04.03）
▲太魯閣號昨（2）日發生出軌意外，釀成50死、百餘人輕重傷。（圖／記者葉政勳攝，2021.04.03）
有網友在PTT發文，透露慈濟第一時間就動員起來，包便當送到車站跟醫院，原PO表示「好像做了六百多個，慈濟的動員真的超快」。隨後也有網友將照片分享到臉書社團《爆廢1公社》，認為雖然很多人討厭慈濟，「其實我也不喜歡裡面的一些財大氣粗的董娘，官太太..」但無論如何，網友稱讚「慈濟的確應該是效率和速度最快的民間組織吧！」

▲網友稱讚慈濟是效率和速度最快的民間組織。（圖／翻攝自《爆廢1公社》臉書）
▲網友稱讚慈濟是效率和速度最快的民間組織。（圖／翻攝自《爆廢1公社》臉書）
照片一出，許多網友紛紛留言感謝，「有做事就推」、「感恩」、「動員很快，而且有些人確實需要一些陪伴」、「基層慈濟給推」、「這個沒什麼好酸了吧，推一下」、「慈濟在事件發生時的動員行動力真的是高等級的」、「慈濟的救災系統強」。

但也有網友仍然批評，「這是我最唾棄的團體，做啥都徒勞無功」、「收錢收的很勤勞很愉快，等到真正需要幫助的時候連個屁都不放」、「只有重大事件會出現，增加曝光率」。

另有網友緩頰指出，「團體內總是有老鼠屎，不要一概而論」、「很多事情本來就有好幾面，不要再抹殺真正有在為社會大眾做事的人們」、「一碼歸一碼，團體當中，讚賞善良心之人」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字

NOW民調中心

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
66.14%33.86%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀