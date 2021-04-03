六堆運動會前哨開跑 超級馬拉松接力賽傳承客庒精神
記者黃正忠／屏東報導
2021-04-03 19:16:15
2021年第56屆六堆運動會前哨賽事「六堆超級馬拉松異程接力賽」順利開跑，賽事集結六堆12鄉區14隊共400名選手。客家委員會副主任委員鍾孔炤表示，希望透過此次六堆馬拉松運動會，傳承客庄精神與歷史文化，強調族群融合也讓大家瞭解先民當時保家衛國的辛苦，希望生活在臺灣這塊土地上的族群都能共下為臺灣團結努力。
客家委員會副主委鍾孔炤頒獎時表示，接力賽路線效仿1721六堆先民起義從各地區(堆)往後堆集結時之情形，是種致敬也是種精神傳承，希望能增進六堆客庄各鄉區良性競爭互動與情誼，也成為六堆運動會永續傳承之典範。
賽事以六堆地區為路線範疇，採同時於右堆美濃、左堆佳冬雙起點起跑，以接力賽形式跑至終點後堆內埔六堆客家文化園區，賽道規劃共85公里，橫跨高雄市美濃區(右堆)、屏東縣高樹鄉(右堆)、三地門(原民鄉)、瑪家鄉(原民鄉)、長治鄉(前堆)、內埔鄉(後堆)、佳冬鄉(左堆)、新埤鄉(左堆)、潮州鎮、萬巒鄉(先鋒堆)、竹田鄉(中堆)、麟洛鄉(前堆)等鄉鎮區，選手們用雙腳探索客庄、行銷家鄉，更凝聚六堆團結精神。
賽事第一名為前堆長治鄉，以總時間6時31分力壓其他隊伍(2賽道相加)，最後一棒選手張文禎表示自己常參加國內外馬拉松，第一次代表家鄉做為馬拉松接力賽選手，感到很光榮。
頒獎典禮除頒發前六名隊伍外，更設計「樂活高齡跑者獎」，因參賽選手中共有14名超過六十歲的跑者，他們皆長年浸營於運動，因此跑起來不輸給年輕人，也彰顯六堆運動會多元而融合、兼容而並蓄的核心精神。