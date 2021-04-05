埃及首位女船長遭誣指害長賜輪擱淺　挺身駁性別歧視

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有人卻把這則新聞換上假標題作成螢幕截圖，說長賜輪（Ever Given）3月23日起將蘇伊士運河（SuezCanal）堵住近一週、造成全球最重要航運通道之一交通中斷，要怪罪人在船上的艾斯萊達。
這張截圖在推特（Twitter）和臉書（Facebook）被轉發數十次，還有數個假冒艾斯萊達之名的推特帳號也散播假消息，說她涉入長賜輪卡船。
但事發時艾斯萊達一直在離長賜輪數百公里遠的埃及亞力山卓（Alexandria）港口附近，在埃及海事安全局擁有的「艾達4號」（Aida IV）補給船上擔任大副。當她看到謠言說她害長賜輪擱淺時，她「感到震驚」。
艾斯萊達接受BBC訪問時表示，她不知道誰最先散播這個謠言或動機為何。「我感覺我會被鎖定，可能因為我是這個領域的一名成功女性，或因為我是埃及人。我不確定。」
艾斯萊達從阿拉伯科學技術海運學院（ArabAcademy for Science, Technology and MaritimeTransport，AASTMT）畢業後，便升級為大副，並在2015年駕駛艾達4號通過蘇伊士運河，成為運河拓寬後首艘通過的船隻。
當時艾斯萊達也是通過蘇伊士運河的最年輕船長及首位埃及女船長。她在2017年埃及婦女節當天，還獲得總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）表揚。
艾斯萊達5月將參加最後考試，以取得全職船長階級。她表示：「對於想進入航海領域的女性，我想對妳們說，為妳所愛奮戰，別讓任何負面的事影響妳。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100404