不敵連續6年虧損！LG宣布退出全球手機市場
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-05 12:09:26
韓國電子大廠LG今（5）日宣布，由於手機市場競爭加劇，加上多年來持續虧損，將於7月31日結束智慧型手機的生產與銷售業務，並終止移動通訊（MC）部門的營運。雖然手機業務發展不順，但受到新冠肺炎（COVID-19）LG在家用電器、電視等產品上表現出色，且近期也宣布將拓展電動車相關業務。
綜合外國媒體報導，LG召開理事會後，今日發布新聞稿指，目前手機業務佔整體營收8.2%，關閉業務會導致營收下降，但長期來看對整體財務有所幫助。公司將會將內部資源進行更高效利用，集中發展核心業務，包括強化車用零件事業、發展第六代網路技術、攝像頭技術等。
早前於1月20日，LG就表示公司內部正在討論未來營運方向。LG於1995年進入手機市場，曾經推出多款流行手機產品，市佔率更一度佔據全球前三名，僅次於蘋果（Apple）、三星（Samsung），但之後在激烈的市場競爭中逐漸遭到淘汰，根據LG財務報告，2015年第二季至2020年第四季，連續23季手機業務都呈現虧損狀態，累計高達5兆韓元（約新台幣1265億元）。