馬來西亞河川垃圾污染嚴重　Coldplay撒2193萬元救援

根據《四方報》報導，有鑒於馬來西亞河流飽受垃圾污染之苦，荷蘭非營利組織發起海洋清理行動「The Ocean Cleanup」，並找來當紅英國樂團Coldplay贊助，贈送馬來西亞一艘造價77萬美元（約新台幣2193萬元）的「河川攔截器」，以利馬來西亞進行河川清潔工作。





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The Ocean Cleanup 近日發布聲明表示：「Coldplay不僅以其音樂廣為人知，他們在慈善事業上也同樣不遺餘力，我們很高興他們選擇與我們合作，共同完成海廢清潔任務，並贊助我們一艘河川攔截器」。The Ocean Cleanup表示，這艘河川攔截器將先從污染嚴重的巴生河（Klang River）開始清掃垃圾，並順著河流一路清理到海洋。





Coldplay也對這項慈善贊助感到十分興奮，表示：「如果沒有行動，到了2050年，海洋中塑膠廢物可能會多過魚的數量，這就是為什麼The Ocean Cleanup的使命這麼重要。我們非常榮幸能贊助這艘河川攔截器005，預計在抵達海洋前攔截河川中逾千噸的垃圾」。





馬來西亞河川及海洋污染問題嚴重，根據世界自然基金會（World Wildlife Fund）的調查報告，每年約有480萬公噸至1270萬公噸的塑膠廢物漂入馬來西亞周遭海域。根據外媒指出，這艘「河川攔截器005」每天可以攔截最多100公噸的垃圾，最快將在年中時開始在巴生河執行任務。









