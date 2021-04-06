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點炒蛤蜊都沒開！他見廚師「1動作」傻眼　網抖暗黑真相

編輯中心/綜合報導

2021-04-06 16:26:41

▲男網友PO出蛤蜊照片。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲一名男網友日前帶著家人小孩到餐廳用餐，點了2盤蛤蜊享用，豈料蛤蜊沒開，廚師竟然用手將其剝開，讓他大嘆「超不衛生」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

有名男網友發文抱怨，表示自己日前帶家人到餐廳用餐時，點了炒蛤蜊結果發現有10顆蛤蜊沒有開，當下立刻和店家反應，豈料當菜被服務生端回出菜口後，卻看見廚師「1動作」，讓他超傻眼，貼文一出，網友也揭開「暗黑真相」。

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該名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示日前他帶著家人出外用餐，一共開了2桌，而他們除了點其他菜，也有點了一盤「炒蛤仔」，上桌後小朋友都很喜愛，於是他們便再點了第二盤，「當第二盤來時，竟發現有10顆蛤仔沒開，當然就跟店家反應」。

原PO接著說道，當時店家就拿著整盤蛤蜊回到出菜口，大聲地跟師傅說「客人說蛤仔沒開」，接著就擋著出菜口低頭跟師傅不知道說什麼，也因為原PO坐在另一桌，剛好在出菜口前面，「我就注意一下，竟然發現裡面師傅徒手把蛤仔剝開，然後再擺整齊一點，請剛那位端菜先生再送到我們那桌給小孩吃」。

▲男網友PO出蛤蜊照片。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲男網友PO出蛤蜊照片。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
但看到這一幕也讓原PO相當氣憤，不禁大喊「我想問的是，店家你沒看到這桌都是小孩要吃嗎？你剝完為何不回鍋再炒一下？你沒戴口罩也沒洗手再剝沒有細菌嗎？我知道你生意很好當時也沒客滿，不需要不顧慮小孩健康吧」？

貼文一出，就有網友揭「暗黑真相」，「正常操作…」、「認真說… 有幾顆沒開的話，有提供蛤仔的餐廳10家大概9家半都是這樣做的…」、「很多……都有這種習慣，而且這幾天連假，人潮多，出餐品質當然沒兩週前好」、「沒開的剝開不一定能吃內……我開過臭掉的」、「廚師手動剝開再放回去，我無法接受耶」。

但也有網友出面緩頰，表示「不會啦！現在餐廳很多很注重的，畢竟自己也有小朋友，腸病毒細菌很可怕的！現在很多餐廳，會直接重做一盤給顧客！舊的也不會收回，以防造成誤會！」。（編輯：郭佩蓉）

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