入住台灣大道小豪宅與秋紅谷為鄰　下交流道就到家

隨著政府不斷投入中部建設，創造當地更多工作機會，不僅讓台中市失業率成為全台最低，許多產業各層菁英與家人來到台中讀書、工作，也讓購屋需求增加。根據資料統計，台中市年輕人購屋熱區，目前以北屯和西屯區最多。其中坐擁逢甲夜市、黃金七期的西屯區，有了新市政中心及台中捷運工程等計畫打通任督二脈，多間購物中心也座落此處，讓西屯區以國際都市格局與規模的交通建設和生活品質，吸引眾人目光，成為台中最閃亮的明星生活圈。





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而台灣大道，就是許多人來到台中的第一印象！其中又以台灣大道三段最為精華，除了是高速公路交流道下來，進入市區必經之路，這裡百貨購物中心、商圈林立，商業辦公大樓、星級飯店進駐，又有大型公共建設及充滿公園綠地的自然景觀，生活機能完備，融合現代感與休閒感，就如同台北的信義計畫區一般，條件可說是台中最佳、最適合居住的環境。





▲位於臺灣大道與至善路口。（圖／記者攝）

善於挑選地段的興富發建設，在台灣大道及至善路口的基地，推出22-31坪、2-3房小坪數的「仰星殿」，規劃為29層飯店泳池宅，是台灣大道第一排中少數低總價容易入手的建案。斜對面就是占地3公頃的秋紅谷景觀生態公園，擁有湖泊、樹林、綠地、觀景橋，白天有舒服的綠意；夜晚有著都市五彩繽紛的燈光互相輝映，無論任何時候都很適合散步、約會、運動，等於在家就坐擁萬坪綠海。





▲散步即可到秋紅谷。（圖／記者攝）

此外，鄰近朝馬轉運站及交流道，是南來北往交通最方便的門戶，該地區屬於上安國小及至善國中優質學區，附近還有七期豪宅商圈及逢甲商圈，生活娛樂機能皆足，特別適合移居來台中的年輕菁英族群。想要擁有和信義計畫區相同的居住環境品質，「仰星殿」打出首付不到80萬起的低總價，無怪乎一推出就吸引許多人的目光。不少消費者表示，與其花大錢租房子，不如趁房貸利率低的時候，直接入手更划算，搶進台中條件最好的地點一次到位，一下交流道就到家，心理上住得更開心也更安心。



