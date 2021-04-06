銀行常來公司！女擔憂「該注意啥」 網急勸：文件別亂簽
編輯中心/綜合報導
2021-04-06 16:36:33
擁有一份穩定工作，是多數受薪階級的生活頭等大事。不過就有網友發現，近兩個月公司突然有不少銀行與資產管理公司的人員來訪，加上不斷遲發薪水，也不禁讓她產生疑慮。完整過程曝光後，立刻有網友著急呼籲「文件別亂簽」。
一名女網友在論壇《Dcard》上訴說近期遭遇「我資歷才兩年，但在公司算資深的員工了，也會負責帶新人。最近剛好常去櫃檯行政那邊的位置，因為要教新人一些業務。目前已經觀察兩個月了，發現常常有銀行的人來」。
「公司開始不斷遲發薪水，從5號變成10號再變成15號現在已經變到20號才領了，而且晚發也不會講，然後用一個不知道是誰的私人戶頭匯錢當薪水，不是一般薪轉」，原po才發現「後來銀行有數家過來談貸款，還有資產管理公司來，請問我應該注意什麼嗎？要跑了嗎？覺得有點可怕」。
完整遭遇曝光後，立刻有網友回應並建言「找上資產公司 問題蠻大的了」、「這段期間，如果要員工簽什麼東西或者突然升職，要注意看文件，有種惡質的老闆，會推員工去承擔債務，有機會就跑」、「這看起來財務狀況很不穩定耶，建議可以開始找下份工作了」。（編輯：潘毅）