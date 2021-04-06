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車站附近破舊旅社「怎生存的」？內行曝真相：周末沒空房

編輯中心/綜合報導

2021-04-06 17:16:00

▲旅館、旅社（示意圖／翻攝Pexels）
▲車站附近皆會有不少老舊的旅社，就有網友好奇「為何這些業者能生存至今？」（示意圖／翻攝Pexels）
不少人都曾有到外縣市旅遊出差的經驗，都會發現到車站附近皆會有不少老舊的旅社。就有網友好奇「為何這些業者能生存至今？」隨後也立刻有內行點破暗黑真相：「周末還會沒空房」。

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一名網友在PTT上發問提到「最近通勤的時候發現，在不同的車站附近都會有很破舊的旅社，看起來小小髒髒舊舊的，不是很安全，感覺不會對旅客很有吸引力。而這種旅社價格也不貴，真不知道他們是怎麼生存下來的？靠團客、背包客和低預算旅客之類的客源之類的嗎？」

▲網友好奇車站附近破舊旅社的客源與收入為何能支撐至今，立刻有網友揭開內幕。（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇車站附近破舊旅社的客源與收入為何能支撐至今，立刻有網友揭開內幕。（圖／翻攝PTT）
問題一出也立刻有網友解答「不挑剔品質的會去睡，畢竟真的很便宜」、「有些臨時又只想睡的會選擇住那些」、「以前環島時住過，就睡覺而已，不過真的都有詭異的氛圍」、「只要有床睡就好的人來說是很好的選擇，加上便宜離車站近，休息過夜都方便」、「情侶休息的地方」。

另外也有內行人點破這些旅社，能生存至今的內幕「這些旅館很多已經開了幾十年，房都自己的。沒房租壓力，老闆娘自己顧店，請個歐巴桑或老闆娘自己整理房務，開店有收錢就是賺」、「其實有些業者會跟特殊行業合作，生意其實很夯喔，週末深夜可去問問看，常都客滿，想住未必住得到」。（編輯：潘毅）

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