一堆台灣人想到日本工作！日網臉綠「打破幻想」：是地獄
編輯中心/綜合報導
2021-04-06 17:32:55
日本在國際上被認為是水準程度相當高的國家，豐富的在地風情文化，以及頗具特色的道地美食，讓許多台灣民眾對其有著一定程度的嚮往。對此，先前就有一名網友好奇發問「為什麼一堆人，想去日本工作啊？」而引發不少鄉民熱烈回應，然而該篇貼文卻被轉貼到日本論壇《5ch》上，意外引來許多日本網友紛紛打臉直喊「不要來！」
先前有一名網友於PTT八卦板上發文，表示據「yes123求職網」統計資料顯示，台灣社會新鮮人有高達82.6%想到國外工作，其中日本以45.5%拿下最嚮往的地點第一名，這就讓網友好奇詢問「為什麼會有這麼多人想去日本啊？去日本真的有這麼好嗎？」
問題曝光後，也引發台灣網友熱烈討論，「日本薪資高，職場比台灣友善很多」、「日本職場環境沒那麼差，光設備硬體福利就屌打，至於氛圍因為不是本地人自然會被特別對待」、「住在日本生活品質比較好，這個絕對是最多數的原因，看過太多人在日台灣人這樣回答了」、「比較近是主要原因，再來就自身能力只適合在亞洲就業」。
不過，該篇貼文被轉貼至日本論壇《5ch》後，卻引發日本網友紛紛打臉回應，「台灣人，別上當了！」、「這是一種幻想」、「日本是遊客的天堂，但對於上班族來說卻是一個地獄」、「別在日本工作，你肯定會感到不開心」、「台灣的工作環境如此惡劣嗎？」；但也有日本網友表示，「歡迎台灣人」、「我們公司也有台灣人，我認為他們在道德和文化方面與我們相似」、「如果您會說日語，歡迎您來」。（編輯：陳雅雲）