房市／一站購足夯　大型量販店成重劃區蛋黃區指標？

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郎美囡補充，而大型量販店的進駐，也是外界用來評估重劃區商圈是否發展成熟的一個重要指標，因為它的客層定位較廣，又是複合式經營，大型量販店通常也有家具品牌、服飾、美食街進駐，集客效應都比區域超商大。
像是淡海新市鎮的蛋黃區即為家樂福商圈，家樂福進駐後，星巴克、連鎖速食業者都進駐，也因居住人口漸多而新設國小，許多看屋民眾會以淡水家樂福商圈來鎖定搜尋，淡海新市鎮的平均房價落在20-25萬，像是淡水家樂福附近的指標社區，因為公設完善又近家樂福和輕軌站，部分社區可上3字頭。
另外，三重的重陽重劃區指名度也很高，信義房屋三重五華店店長林琮庭則表示，來到重陽重劃區賞屋的客人，10個中有8個會指名要找家樂福商圈周邊的房屋，因為重陽重劃區的家樂福24小時營業，5層樓建築中，除了賣場還有餐廳與健身房，住在旁邊，生活的大多機能都能滿足。
林琮庭表示，再加上重劃區很多是外地的居民移入，對他們而言算是一個陌生的商圈，因此他們會指名住在家樂福旁邊，不僅商業行為多，採買生活必需品走路就能到達；而重劃區初期因發展中，部分區域點燈率不高，家樂福周邊商家群聚，是點燈率保證，讓搬到這裡的新住民有居住的安全感。
過去重陽重劃區預售屋在銷售時，區域內的房價單價相差不大，林琮庭觀察，經過這些年發展，在家樂福周邊的房屋平均單價45-50萬，比非家樂福周邊的房屋平均單價40-45萬，房價明顯高出一成。
信義房屋林口美校店店長石旭宏表示，家樂福先在林口新市鎮設點，才帶動周邊的人口與消費市場，也是林口房市一個很重要的支撐因素，許多買方都指名要家樂福商圈周邊的房屋，指名度不輸近捷運站與outlet的房屋，每坪單價落在28-35萬。