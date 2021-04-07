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房市／高雄2區人口正成長　都在蛋白區

財經中心/綜合報導

2021-04-07 18:30:00

楠梓土庫重劃區
▲楠梓土庫重劃區房價較市區親民，機能又不輸，因此吸引人口移入。（圖／NOWnews資料照片）
高雄近年人口負成長，但民政局資料顯示，楠梓與仁武區卻是例外，2020年人口增加數高居全市前2名，且已連續74個月呈現正成長。

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根據高雄市民政局統計去年各主要行政區年終靜態人口數，與2019年同期相較，僅仁武、楠梓、鼓山人口正成長，其中，又以仁武增加2298人居冠，楠梓增加1427人居次。且進一步觀察，兩區自2015年1月以來，至今已連續74個月人口正成長（每月出生加遷入的人口數，均高於死亡加遷出的人口數）。

信義房屋楠梓土庫店店長蔡岳霖表示，兩區遷入人口多，主要與房價親民、重劃區完整、機能不輸市區有關，加上移入多是年輕人口，出生人數相對也較多。

蔡岳霖進一步說明，蛋黃、蛋白區的房價都在漲，但市中心的房價已讓許多預算有限的年輕購屋族無法負擔，即便能夠負擔，同樣是新屋，市中心單價3字頭上下，蛋白區仍在1字頭，僅部分落在2字頭初。

據他觀察，以買進楠梓的購屋族來說，基本上都希望購屋預算壓在千萬以內，因此，主力產品屋齡10年內電梯大樓2至4房中，以3房平車最受歡迎，無論高大特區、土庫重劃區，都能在800至900萬間，買到室內23坪以上的正3房物件，2房物件也頗搶手，但一部分小家庭買方有使用空間上的考量，就不會選擇2房，而4房含車位物件，則因總價較高，接受度相對更低。

除房價考量外，蔡岳霖表示，楠梓與仁武都有規劃得不錯的重劃區，如楠梓的土庫重劃區、高大特區，或是仁武的八卦寮。隨著人口移入，重劃區機能漸漸發展，本身也鄰近機能成熟的既有商圈，除了沒有大型百貨公司，其餘生活所需都不匱乏，機能並不輸市中心；舉例來說，土庫與高大特區近年多了非常多便利商店，也開了大型健身房，仁武也有星巴克即將進駐。

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