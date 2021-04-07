藍緊咬蘇揆未核定台鐵總體檢報告 綠委：口水抹黑
記者劉育辰／台北報導
2021-04-07 12:59:26｜2021-04-07 13:53:32
太魯閣號408車次在2日發生數百人傷亡的重大事故，除了救災及搶救工作的進度外，外界對事故原因、責任歸屬也都相當重視。除了要求交通部部長林佳龍為此事負起政治責任外，國民黨更是緊咬行政院院長蘇貞昌上任後，對台鐵總體檢報告並不重視，更未核定這份報告；行政院則澄清當初報告出來3天後就發函各部會執行改善，不需院長核定。民進黨立委陳亭妃今（7）日受訪時也批國民黨是在時也批國民黨是在口水、抹黑。
國民黨質疑蘇貞昌上任後並未核定台鐵總體檢報告，陳亭妃表示，行政院發言人羅秉成已經做了說明，台鐵總體檢報告出來後，已經執行了109項，其餘35項，則因為需要有中、長期的規劃，尚未執行，並痛批國民黨一直在口水、消費不幸事件，卻不提一些更具體的建議，讓人遺憾。政府怎麼透過這次事件，把台鐵問題一次做好改革，不讓50條性命白白犧牲才是人民的期待，絕對不是像國民黨不斷地用一些抹黑、口水在汙染。
此外，國民黨在昨日的立法院院會中提案成立「調閱委員會」並要求蘇貞昌、林佳龍及台鐵局代理局長祁文中下台負責，遭民進黨否決後，更是直接揚言要倒閣。陳亭妃強調，當然希望把整個事件釐清得更清楚，昨天否決「調閱委員會」是因為民進黨團認為應該成立「調閱小組」，國民黨也沒清楚說明調閱委員會的用意；只要是對於整個案子有幫助，民進黨絕對不會不支持，而是國民黨一直沒有把他們的目的說清楚、講明白。
陳亭妃提到，昨天的院會中，國民黨還是不斷地用口號「蘇貞昌下台、林佳龍下台、誰道歉」那種口號式的作法，根本沒有針對問題來討論，不知道他們要做什麼，也不知道國民黨有什麼用意，那民進黨當然先予否決，因為民進黨認為要成立的是調閱小組，把所有的資料調閱清楚，到底是誰的責任、一一釐清。