質疑蘇貞昌林佳龍歉意 藍委批：蔡政府心繫如何保住官位
新頭殼newtalk
2021-04-08 08:00:55
台鐵太魯閣號408車次2日因撞上從邊坡滑落的工程車，發生重大傷亡事故，造成50死211傷，各界先後紛紛哀悼。針對蘇貞昌致歉與林佳龍哽咽，藍委鄭正鈐質疑，任何重大事故發生，有良知的官員會覺得愧對人民，反省的是自己的疏失與不夠盡責，才會讓災難趁隙而起。但蔡政府的官員們，心之所繫的卻是如何保住官位。
鄭正鈐7日晚間在臉書質疑，太魯閣號事故奪走50條人命，在外界一波接著一波的究責壓力下，林佳龍直到昨天才提出書面辭呈。蘇貞昌不但以還有事要善後作為藉口，連國民黨立院黨團，提案成立交通事故調閱委員會，並且要求蘇貞昌下台，都被民進黨以人數優勢否決。保障人民安全穩定的生活，是政府最基本的作為，人民要的不是一個釀成災禍再來善後的政府。做不好就下台，是給人民最起碼的交代，而不是不斷重複上演「矢言改革」卻始終停在原地的戲碼。
鄭正鈐表示，普悠瑪事件奪走18條人命，「台鐵總體檢報告」，在85內總共召開55次各項大小會議，其中「台鐵總體檢會議」總共十次、諮詢小組三次會議、機電分組更是高達15次會議。洋洋灑灑交出了300多頁的報告，但兩年多後，蔡政府有改革嗎？普悠瑪事故後，蔡政府矢言改革台鐵，不會讓家屬的眼淚白流，但不久前，台鐵接連發生調車時夾死調車工、電力維修車撞死兩名道班工，這些都是人為疏失釀成的人禍，但蔡政府卻沒有人認真看待這些意外事件發出的警訊。
鄭正鈐說，蔡政府至今的表現，不但沒有反省，反而是不斷帶風向企圖卸責，而蘇貞昌的致歉與林佳龍的哽咽究竟是對人命的哀傷，還是對官位的不捨？
新聞來源為Newtalk 新頭殼