吳濁流文藝營嘉年華 週末於新竹縣東興圳登場

新竹縣政府表示，4月10日在竹北市文興路與莊敬南路交叉口的東興圳景觀公園，有「吳濁流文藝營嘉年華」活動熱鬧登場，這項活動由財團法人新竹縣文化基金會主辦新竹縣政府文化局承辦，為讓更多人認識新竹縣客家裔詩人吳濁流，規劃系列精采活動，包含兒童寫生比賽、水岸音樂會、環保綠市集、行動書車、親子行動劇、集章換好禮等，讓鄉親從早嗨到下午。





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新竹縣長楊文科說，這次活動特別選在今年初剛完工東興圳一期公園內舉辦，內附水圳及綠地空間，不只扮演了都市綠藍帶功能，更見證了竹北過去從遍地農田，到如今高樓林立的時空更迭，歡迎鄉親帶著環保餐具及野餐墊，在公園內席地而坐欣賞音樂，感受春風吹拂，度過愉快周末。





文化局表示，活動中也安排萬分精彩的水岸音樂會，舞台設置在公園「水中央」與「大樹下」，演出時間從下午2點半到4點半，邀請到在地傑出樂團黃子軒與山平快、愛客樂樂團、新竹縣立交響管樂團、黃于娟x羅國禮及Mr.Yes小丑劇團，帶來音樂、戲劇、客家音樂類表演。





其中集點換好禮從上午11點開始，設置認識東興圳、環保標章綠生活、一起學鼓趣、行動書車、𠊎講客等5個集點區，民眾只要在服務台領取集點卡，回答有關東興圳的小知識、體驗木箱鼓等，集滿印章即可兌換獎品，將有機會抽到環保帆布袋、玻璃杯、野餐墊等，數量有限，送完為止。現場還有環保綠市集約有40多攤，請民眾自備提袋、餐具、吸管、水壺等環保用品，隨手帶走垃圾，環保愛地球!





同時在行動書車上，文化局推動「文學走出戶外」，將展示吳濁流先生的文學作品，讓更多人認識吳濁流作品，沒有借書證的鄉親也不用擔心，現場也可申辦限量動物悠遊卡借閱證，進行書籍借閱。



