菲律賓總統維安小組126人確診　杜特蒂身體健康

（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）菲律賓總統維安小組指揮官杜然德今天表示，近來有126名維安小組成員確診武漢肺炎，其中45人仍未康復，但總統杜特蒂目前「安全且健康」。
杜然德（Jesus Durante III）今天接受菲律賓國營的「人民電視台」（PTV）訪問時說：「最近，我們有126個（2019冠狀病毒疾病）病例。但有些在隔離期間康復，所以我們的未康復病例降到45例。」
至於杜特蒂（Rodrigo Duterte）身體狀況，菲律賓新聞社（PNA）報導，杜然德發表聲明說：「我們染疫的總統維安小組人員並未獲指派與總統直接或密切接觸，而且都是無症狀。因此，請放心，總統安全且健康。」
菲律賓今天通報新增6414例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診、242例不治，累計確診病例達81萬9164例，已有1萬4059人病逝。
菲律賓內政部長安約（Eduardo Año）去年底透露，部分杜特蒂維安人員已接種「中國醫藥集團」旗下國藥控股公司（Sinopharm）研發的疫苗。當時，菲律賓食品暨藥物管理局（FDA）尚未核准緊急使用此疫苗。
目前無法得知染疫的維安人員是否曾接種國藥控股公司疫苗。（編輯：馮昭）1100407