「聯徵分數」很重要？知情人吐2條件：銀行放款參考重點
編輯中心/綜合報導
2021-04-08 10:57:50｜2021-04-08 11:27:06
現代人購物模式逐漸改變，已不像以往只能用現金付款，塑膠貨幣和電子支付逐漸盛行，而近日就有網友在網路上表示疑惑「『聯徵分數』很重要嗎？」沒想到就有知情人吐露了2種參考條件，直言「這才是重點」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「聯徵的分數多少正常？」的文章表示，「聯徵，相信有辦卡辦帳號辦貸款的都不陌生，每當有跟銀行往來，銀行就會去聯合徵信調你的資料，而個人據說好像每年有一次免費查詢的機會，我剛剛查了那麼一次，發現自己的分數是79x，而滿分好像是800，不知道這分數算高還算低？聯徵分數多少才正常？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
知情的網友們紛紛留言表示「分數只是參考之一，重點是收支比與服務機構」，「這不是銀行願意借你大條錢的唯一參考依據，有用，但是非絕對」、「台灣是看收入好嗎？分數再高的無業者一樣不給你辦卡啦」、「有工作還有還款能力很重要」。
事實上，根據《財團法人金融聯合徵信中心》的網站中指出，聯徵中心的「個人信用評分」，是利用資料進行全面分析後的客觀結果，協助金融機構審核當事人信用狀況的標準更為客觀公平，並可藉評分資訊揭露的過程，提供當事人迅速瞭解個人的信用狀況及相關信用弱點，以加強個人信用觀念；此評分已被國內許多金融機構用以評估客戶信用狀況，作為貸款准駁、核貸額度及利率高低等參考，但不宜作為交易准駁的唯一依據。（編輯：王柏文）