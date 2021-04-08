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悠遊卡遭盜刷829元！同事勸「不要報警」　原因眾人嗆爆

編輯中心/綜合報導

2021-04-08 11:59:31｜2021-04-08 12:28:13

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▲悠遊卡遭盜刷829元！同事勸「不要報警」，背後原因曝光。（示意圖／NOWnews資料照片）
悠遊卡使用非常方便，不僅能拿來搭乘交通運輸工具，不少店家也能夠直接購買商品，但由於悠遊卡容易搞丟，不少人不敢在裡頭儲值太高的金額。因此近日就有網友在網路上分享，「自己的悠遊卡遭盜刷了829元」，同事竟還勸「不要報警」，背後的原因也隨之曝光，引起熱議。

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▲悠遊卡幾乎人手都有一張。（圖／NOWnews資料照片）
▲悠遊卡幾乎人手都有一張。（圖／NOWnews資料照片）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「遺失悠遊卡被同事勸不要報案」的文章表示，「遺失了829元的悠遊卡，被盜刷後想報案被告知要出庭」，沒想到原PO卻說「同事一直勸我不要報案，說這點小額錢浪費時間」，甚至同事更直言「身旁的人說為了小錢跑去法庭，不符合成本」，這不禁讓原PO超疑惑「難道我想給盜刷的人一個教訓是浪費時間嗎...」原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，原PO悠遊卡的餘額，在遺失後從829元被盜刷至0元，消費扣款紀錄也顯示出許多商家及百貨，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲從照片中可以看到，原PO悠遊卡的餘額，在遺失後從829元被盜刷至0元，消費扣款紀錄也顯示出許多商家及百貨。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
▲從照片中可以看到，原PO悠遊卡的餘額，在遺失後從829元被盜刷至0元，消費扣款紀錄也顯示出許多商家及百貨。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
網友們紛紛一面倒留言表示「一定要報案的」、「私底下報案就好，不要鳥同事」、「小錢可以讓人背個前科，我覺得很便宜欸」、「有時間跟他耗就去吧，這種事有一次就會有第二次，讓他得到一個教訓」、「我會告，讓他留個案底，值得」、「出庭是個很好的社會經驗，且你是原告怕什麼，830換開庭經驗值，有夠賺」，甚至更有人說「去報案不會真的跑很多次法院，對方收到通知100％馬上嚇到賠錢和解」、「法庭不會開很多次！而且要開也都隔很久才開，不用怕很花時間」、「我報案過喔，而且後來也抓到了」。（編輯：王柏文）

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