平交道禁做6動作！日網見「告示牌」秒笑：根本奧運規格
編輯中心/綜合報導
2021-04-08 16:39:39
穿越平交道是一件非常危險的事情，因此許多平交道旁都會設立看板警告。近日，就有日本網友發現，當地有個平交道告示牌，原本是要警告民眾不要任意穿越，但告示牌上的「示範圖」卻讓人相當傻眼，貼文曝光後，網友也不禁直呼「這奧運選手來都不一定可以」。
根據日媒《J-town》報導，有一名網友「nnnkkkttt222333」在《twitter》分享一張照片，並表示他在日本香川縣高松市，拍到一面「警告用路人不可擅闖平交道」的告示牌，只見告示牌上有6種「危險動作」的示範圖，沒想到竟有「跨欄、體操、跳箱、背越式跳高等，各種專業運動姿勢」，讓人相當好奇為何會這樣設計。
貼文上傳10天後，就獲得5.4萬人按讚、1.6萬次分享，許多日本網友也紛紛回應，「看了會笑噴的警示牌」、「東京奧運的新體操項目嗎」、「有夠難，這才是越過平交道的最大障礙」、「這奧運選手來都不一定可以」、「這根本奧運規格」、「會不會結合太多種項目」、「誰會這樣做啊」、「不要在平交道跳凌波舞」。
參與看板製作的「鐵道事業本部」藤本重信指出，這個路段本來就有很多平交道，因此經常出現擅闖平交道的用路人，為了能讓更多人注意告示牌，希望能以「具有衝擊力」的注意事項做強烈宣導，最後採用了這一方案，「能讓很多人對看板產生興趣，在喚醒民眾安全意識上，我認為是成功的」。（編輯：許智超）