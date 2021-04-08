外送員毛炸！單號「4444」送安息室 瞄下一單地址臉綠了
編輯中心/綜合報導
2021-04-08 16:51:17
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過就有位外送員分享親身超毛外送經驗，接到一單領餐單號「4444」的剛好要送去醫院安息室，接著下一單又是跑骨灰罈工廠，讓他不禁直呼「頭皮發麻背脊涼颼颼...」引發熱議。
有位外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，分享個人「跑單跑到頭皮發麻背脊涼颼颼」的超毛親身經驗。原PO表示，先是領餐單號「4444」剛好送醫院安息室，這就算了，沒想到下一單，備註打著「吉成玉石」，原PO本以為是類似什麼大理石磁磚之類的工廠，一查才發現原來是骨灰罈製作的廠商。
先去醫院安息室後跑骨灰罈供逞，讓原PO不禁毛毛的。且原PO透露，送去醫院安息室的那單金額183元，客人給200塊說不用找了，「平常都滿懷感激的收下，今天我可不敢收，我不想一起17！」而下一單又接著跑骨灰罈工廠，更讓原PO直呼「坑爹啊！送完當下我都直接想拉休到時段結束了」。
巧合遭遇掀起討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「太巧了，安息室那個17好可怕」、「我也有接過444的單，害我不知道怎麼開口說單號」、「沒事的，回家前，大廟走一圈拜拜就好，送餐也是功德」、「我每次都跟自己說，也對空氣，對看不見的說，嗯，我是去送餐的，祝福祢們往更好的世界」、「不會的，你會有好報的，別怕」、「玉石公司其實還好，因為那些骨灰罐都是還沒使用，等做好在火化那天，才會使用到」、「訂餐的都是活跳跳的人，你是在怕什麼啦，平常心看待就好了」。（編輯：倪浩軒）