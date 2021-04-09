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印度第2波疫情來襲、多地疫苗短缺！中央政府加速供應

中央社

2021-04-09 06:04:30

▲印度第2波新冠疫情迅速惡化，加大印度民眾施打疫苗的意願，導致馬哈拉什特拉省、北方省部分地區出現疫苗短缺現象，印度中央政府已緊急運送170萬劑給馬省。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度第2波新冠疫情迅速惡化，加大印度民眾施打疫苗的意願，導致馬哈拉什特拉省、北方省部分地區出現疫苗短缺現象，印度中央政府已緊急運送170萬劑給馬省。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者康世人新德里8日專電）印度第二波武漢肺炎疫情迅速惡化，加大印度民眾施打疫苗的意願，導致馬哈拉什特拉省、北方省部分地區出現疫苗短缺現象，印度中央政府已緊急運送170萬劑給馬省。

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印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情來勢洶洶，昨天單日新增病例突破12萬例，許多原本對疫苗採觀望態度的45歲以上民眾紛紛登記預約到疫苗施打中心施打。

根據印度衛生與家庭福利部今天公布的統計顯示，截至今天，印度使用的COVID-19疫苗已超過9000萬劑，過去24小時為民眾施打近30萬劑疫苗。

不過，由於疫苗接種需求大增，導致印度疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）昨天出現疫苗短缺警訊，甚至被迫要關閉一些疫苗施打中心。

符合45歲以上接種標準、在馬哈拉什特拉省普恩（Pune）工作的台灣人艾倫（Alan）告訴中央社記者，他雖事先按政府規定到官方行動裝置程式（app）登記預約接種疫苗，但今天到疫苗中心時，可能因疫苗短缺，仍需要現場掛號排隊等候。

印度快報（Indian Express）引述馬哈拉什特拉省衛生廳長托普（Rajesh Tope）談話說，印度中央政府今天緊急運送170萬劑疫苗到馬哈拉什特拉省，但當地還需要更多疫苗。

托普指出，北方省（UP）和馬德雅省（MadhyaPradesh）都已獲得中央政府提供超過400萬劑疫苗，古茶拉底省（Gujarat）獲得超過300萬劑，哈雅納省（Haryana）獲得逾240萬劑疫苗。

不只馬哈拉什特拉省疫苗短缺。今日印度（IndiaToday）報導，首都新德里衛星城市，如北方省諾伊達（Noida）和加茲阿巴德（Ghaziabad）居民反映，雖預約施打疫苗，但都被告知沒有疫苗了。

今日印度聯繫諾伊達、加茲阿巴德共8家私立醫院，都無疫苗可用；另一家印度媒體The Quint聯繫加茲阿巴德12家私立醫院，得到的答覆也是沒有疫苗可用，還有3家醫院表示疫苗即將用盡。

不過，北方省衛生廳長辛赫（Jai Pratap Singh）聲稱，北方省有足夠的疫苗為民眾接種，並且一直要求中央政府增加供應；同時把一些農村疫苗中心庫存疫苗轉移到少數城市，解決短缺問題。

北方省衛生廳表示，有98萬劑武漢肺炎疫苗庫存，未來3天還會接收更多疫苗。（編輯：馮昭）1100408

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