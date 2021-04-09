家中收「詭異符咒」！兒變超黏越南保母 網發毛：快換人
編輯中心/綜合報導
2021-04-09 07:50:10｜2021-04-09 07:50:17
現在許多雙薪家庭，父母忙於工作，小孩白天則需請保母照顧，然而保母的挑選也相當重要。對此，一名女網友在臉書社團《靈異公社》提到，友人在越南工作，家中有越籍保母幫忙帶小孩，卻在保母寄給她一張詭異的符咒後，小孩就變得很黏保母，讓友人不禁憂心「那是什麼東西？」畫面曝光讓許多網友直發毛。
原PO表示，朋友在越南工作，家中有越籍保母幫忙帶小孩，以前小孩不喜歡這位保母，很常跟媽媽說不要保母，但最近突然不排斥了。友人覺得非常奇怪，這幾天無意間發現保母家裡寄了不知名、疑似符紙的物品到朋友家，問保母那是什麼東西？保姆答不出來，只說那是家裡寄錯的。
但友人發現，家中小孩最近很常受到驚嚇，以前不黏保母的，現在也開始會黏保母了，朋友覺得有點擔心，深怕那張符咒對小孩會有影響。畫面中可見，保母寄來的一張白底、黑色印刷字樣的符咒，上方還有紅色墨水書寫的字跡。
貼文一出，隨即引發網友議論紛紛「我是靈異敏感體質，這不好，會發毛！如果是好的磁場，不會發毛，像我以前去行天宮看到的符，從沒發毛過！」「換保母，假鬼假怪的」、「她說不出來的話，代表她有問題了」、「不管符咒如何，只要媽媽直覺不對，好好的處理，更換保母，才是解決問題的方式」。
不過，也有網友指出「這是人緣符，還好功效不大，對小孩有用，對大人普普通通」、「這就跟台灣人很喜歡去廟裡請個平安符，配戴在身上一樣，符咒打開不也長這樣？如果符咒有效，誰還會失戀，大家就下個符咒，讓對方喜歡自己就好」、「小孩不都不熟排斥，熟了就很黏嗎？」（編輯：賴詠璿）