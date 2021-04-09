特企／燦坤4月Awesome會員特典　抽百萬還元金

燦坤4月Awesome會員特典 抽百萬還元金





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滿額就送65吋顯示器、iPhone 12 mini 買電視再送Switch





4月9日至4月13日，燦坤Awesome會員特典除了抽百萬還元金，更祭出超級優惠：Midea一對一變頻冷暖空調原價23,900元，限時限量優惠7折，iPhone 12 Pro Max 256GB 現折2,691元，挑戰最便宜！購買LG 指定大尺寸電視就送Switch、dyson Digital Slim Fluffy吸塵器原價18,900元，現折4,000元、dyson V7 Fluffy 無線吸塵器萬元有找、Honeywell true HEPA空氣清淨機原價16,000元，限量買一送一，只要8,888元。除了家電超值優惠，平板、筆電更是殺到見骨：三星Galaxy Tab S6 Lite 64G Wifi萬元有找、Galaxy A42 5G手機只要7折、Asus 10代i7美型筆電原價29,900元，限量現折5,000元、Mac 指定機種滿萬折千。會員特典期間，消費滿額再送iPhone 12 mini 64GB與JVC 65吋顯示器好禮二選一！





全台獨家現身－SHARP 120吋8K「海神超跑」級電視 燦坤首賣！





價格等於一台跑車！燦坤獨家優惠 購賣即升級燦坤頂級VIP黑卡會員





此次會員特典更有獨家驚喜：世界最大、SHARP日本原裝面板120吋真8K液晶顯示器首次獨家亮相！使用AQUOS 8K影像技術，呈現高解析度與壓倒性畫面表現力。氣派優雅的外型，更適合擺在奢華豪宅中。不僅世界最大，更是頂級尊榮，原價600萬元，專屬燦坤優惠價420萬元！於燦坤會員特典期間購買，可享有獨家優惠，更可直接升級為燦坤Surpass VIP專屬會員，並享七大尊榮服務：24小時管家服務、專屬銷售人員服務、優先參加全台VIP活動、全台燦坤門市優先結帳與優先配送、於門市賣場購物免費停車。最重要的是擁有新品預購保證取貨的服務，想買限量商品無須再苦苦等待，只需要一張燦坤Surpass VIP黑卡！同時，會員特典期間消費滿30萬的燦坤會員，也可升級Surpass VIP黑卡，享受頂級的服務與優惠。





買越多賺越多！日製 「精品級」70 吋8K大電視 限時2折、買指定機種再送Switch





買指定冰箱送萬元好禮，MacBook Air+微軟Office 家用版限時8折起





此次燦坤Awesome會員特典，除了展示極度奢華120吋真8K液晶顯示器，更針對大尺寸電視祭出獨家優惠：Sharp 70型AQUOS真8K液晶顯示器，原價349,000元，限量優惠價2折，購買LG 65型OLED 4K AI語音物聯網電視就送Switch、SAMSUNG 65型4K智慧連網電視原價31,900元，除了獨家優惠購買就送聲寶肩頸按摩器或8吋立風扇。除了大型電視，購買Panasonic 650公升六門冰箱除了享門市優惠價，再送市價15,560元超值好禮！購買MacBook Air 加微軟Office 2019家用版原價35,690元，優惠價只要31,390元，等於是8折優惠。





燦坤「空調善款」專案 每賣一千台空調 就捐10萬給台灣缺水地區





攜手台灣世界展望會 捐善款讓台灣更美好





除了超值優惠，更要實質回饋社會！燦坤深耕台灣數十年，對於社會企業責任的總是不遺餘力，全力付出。關於目前台灣水情吃緊，多數地區已開始限水。燦坤希望盡棉薄之力，搭配此次「空調雨順」促銷專案，每賣出一千台空調，就捐贈10萬元給需要幫助的地區。此次攜手台灣世界展望會，捐出30萬善款至台灣缺水地區 ，期望能回饋於社會。同時，燦坤今年更是朝全方位發展，自年初有「行動版燦坤」的燦坤E購車全台上路，二月更在台中創立全台第一間3C精品門市Surpass超越店，同時針對北中南科學園區推動獨家優惠合作方案，並且於全台最大即時外送平台foodpanda上架，讓3C智慧生活無所不在，往後更會持續替社會盡心盡力，全力替社會大眾打造更美好的生活！更多訊息請洽燦坤門市或燦坤線上購物http://www.tk3c.com/。＃＃＃＊以上內容燦坤保留最後更動、解釋權利。



