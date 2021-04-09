政院至今沒批准林佳龍辭呈爆陰謀論 綠委緩頰：救災優先
記者胡宥心／台北報導
2021-04-09 11:25:50｜2021-04-09 11:32:15
台鐵太魯閣號408車次出軌意外，造成死傷慘重，交通部長林佳龍已遞出書面請辭，但行政院至今尚未准辭，外界解讀行政院長蘇貞昌將林佳龍當防火牆？同樣身為正國會派系的綠委陳亭妃今（9）受訪表示，這些解讀太政治化，現階段救災優先，蘇貞昌的立場是希望把好的人才繼續留下，她則支持林佳龍承擔政治責任，請辭部長的決定。
陳亭妃表示，行政院是否批准林佳龍辭呈，現在外界太多政治化解讀，但林在部長任期內，帶動觀光，武漢肺炎期間，串連觀光業者、活化觀光產業等行為，讓許多人有感。他是這麼好的部長，現在因為政治責任要下台，如果自己是院長當然會很不捨，「怎麼可能第一時間就簽了這個辭呈？且現階段，救災才是第一優先。」
先前傳出交通部完成普悠瑪後續體檢報告，政院有無核准問題與交通部認知有出入？陳亭妃表示，過去從普悠瑪號到現在太魯閣號，很多台鐵體檢跟改革，持續進行中，如何改革讓台灣人對台鐵恢復信心？這是交通部要積極做好的部分，因為這個解讀可能被誤解，林佳龍的意思應該是，他會把所有該做的事情都告一個段落，那麼才是他真正可以放下離開的時候。
陳亭妃也重申，他們第一時間都非常支持林佳龍做出勇於承擔、負起政治責任的決定，過去發生八掌溪事件，也是要有人承擔，現在也是要有人承擔，林佳龍也說所有責任他一肩扛起，「我們也都支持林佳龍部長他的決定。」