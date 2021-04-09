將創意融入餐桌學　筷子包裝廣告與你直球對決！

說到廣告，你我印象是否還停留在公車、捷運裡的看板，或是電視、網路中各種洗腦畫面和標語，在這些千奇百怪的創意中，能留在腦海裡的究竟有多少呢？對此，有廣告業者進行了創新玩法，將腦筋動到你我再孰悉不過的「免洗筷包裝」，讓這時常被忽視的東西，變成一道吸睛媒介，創造更自然、有效的廣告溝通。





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▲「免洗筷包裝」搖身一變，也能成為承載資訊的平台。（圖／達奇傳媒提供）

× ▲「免洗筷包裝」搖身一變，也能成為承載資訊的平台。（圖／達奇傳媒提供）

但創意就藏在細節裡，有廣告公司突發奇想，將原本無趣的透明筷子包裝，以彩色印刷的方式製作，賦予全新的生命。根據業者研究指出，有別於其他實體廣告通常放在遠處，像是公車廣告、建築物看板等，較難抓住消費者的目光焦點，但筷子廣告包裝距肉眼僅30公分的距離，較容易抓住消費者離開手機後的目光，將訊息有效傳遞到消費者的眼中。





▲筷子廣告包裝距肉眼僅30公分的距離，較容易抓住消費者離開手機後的目光。（圖／達奇傳媒提供）

× ▲筷子廣告包裝距肉眼僅30公分的距離，較容易抓住消費者離開手機後的目光。（圖／達奇傳媒提供）

筷子包裝廣告不只是個包裝 背後更隱藏貼心

由於免洗筷是消費者會主動接觸的日常用品，「筷子包裝」因此成了新型態的廣告宣傳寵兒，筷膜版位的獨特性吸引了品牌廣告主的興趣。《達奇傳媒Touch Media》日前已與知名線上遊戲公司在台北、台中、高雄客流量Top20的小吃店家通路，進行第一波筷子包裝廣告曝光，更因為包裝客製化彩色印刷及材質上的嚴格要求，市場反應甚好。達奇傳媒執行總監Danny Kan表示：筷子包裝廣告對於品牌廣告主來說是一個全新型態的廣告通路，可以有效抓住市場的眼球，其廣告效益能達到「大量廣泛曝光」的需求，除了食衣住行產業外，舉凡是符合大眾需求的推廣內容或品牌服務，遊戲娛樂業、金融保險業、藥妝美妝業、政令宣導等都很適合。





▲筷子包裝廣告能達到「大量廣泛曝光」的需求，除了食衣住行產業外，舉凡是符合大眾需求的推廣內容或品牌服務，遊戲娛樂業、金融保險業、藥妝美妝業、政令宣導等都很適合。（圖／達奇傳媒提供）

× ▲筷子包裝廣告能達到「大量廣泛曝光」的需求，除了食衣住行產業外，舉凡是符合大眾需求的推廣內容或品牌服務，遊戲娛樂業、金融保險業、藥妝美妝業、政令宣導等都很適合。（圖／達奇傳媒提供）

傳統的路邊看板、電視廣告，以及各種網路推播，有人接收，也有人想避開，因此現代廣告除了講求吸住眼球的創意，筷子包裝這樣新型的宣傳媒介，以理性、不干擾的對話方式，降低人們的戒心，在餐桌上與民眾和平共處，更是份體貼與用心。而這不禁令人好奇，同樣利用「離消費者最近」的社區電梯廣告，筷子包裝廣告版面能否像前者一樣打造出全新型態的資訊傳播平台呢？



