九層塔生吃一碗！他嚐「1味道」驚呼正常嗎？老饕曝關鍵
編輯中心/綜合報導
2021-04-09 17:45:12
不少婆媽在煮飯時，常常會使用到「九層塔」來幫助料理提升風味，不過一般被當成佐料使用的九層塔，如果直接生吃又會是什麼風味？就有網友一時好奇心起，把九層塔洗乾淨後直接生吃了一碗公，結果驚呼「泥土味很重」，詢問大家這樣是正常的嗎？問題一出掀起熱議，釣出許多老饕討論。
有位網友在PTT發文，透露自己日前生吃九層塔，吃之前已經洗過兩次，但吃下去還是覺得「泥土味超級重的」。原PO指出，炒熟的九層塔吃起來也有個味，但和生吃的泥土味不大一樣。原PO更表示自己吃了一大把，大概有一個碗公的量，最後詢問大家泥土味很重「是正常的還是我沒洗乾淨？」
網友紛紛在底下留言回覆說，「九層塔生吃會苦苦辣辣的」、「九層塔加熱過後香氣才會出來，所以很多料理一加入，就增加很多風味。勉強硬吃生的，會像在吃草，草味太重」、「通常生的跟熟的味道不ㄧ樣啦」、「這個是當佐料用的，你居然能生吃一碗公，真的佩服」、「調味用的植物通常味道會比較重很正常吧」。
另外也有網友認為，「生九層塔＋鵝肉很合，還有薑絲」、「配有油脂的肉類吃啊」、「試試泰式越式的九層塔品種，可能比較適合？他們似乎有切碎起來生吃」、「把梗去掉就比較不會苦吧」。（編輯：倪浩軒）