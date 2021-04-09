NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

九層塔生吃一碗！他嚐「1味道」驚呼正常嗎？老饕曝關鍵

編輯中心/綜合報導

2021-04-09 17:45:12

▲一名網友在臉書社團《廚藝公社》發文，求助「九層塔怎麼保存不變黑」，貼文一出，就有內行網友分享超神秘訣。（示意圖／取自pixabay）
▲一名網友透露自己生吃一碗公九層塔，驚呼泥土味很重，詢問大家「這是正常的嗎？」（示意圖／取自pixabay）
不少婆媽在煮飯時，常常會使用到「九層塔」來幫助料理提升風味，不過一般被當成佐料使用的九層塔，如果直接生吃又會是什麼風味？就有網友一時好奇心起，把九層塔洗乾淨後直接生吃了一碗公，結果驚呼「泥土味很重」，詢問大家這樣是正常的嗎？問題一出掀起熱議，釣出許多老饕討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有位網友在PTT發文，透露自己日前生吃九層塔，吃之前已經洗過兩次，但吃下去還是覺得「泥土味超級重的」。原PO指出，炒熟的九層塔吃起來也有個味，但和生吃的泥土味不大一樣。原PO更表示自己吃了一大把，大概有一個碗公的量，最後詢問大家泥土味很重「是正常的還是我沒洗乾淨？」

▲
▲ 「白骨九層塔」的香氣清淡高雅，多作為餐飲料理的佐料，而「紅骨九層塔」味道濃郁芬芳，多使用在滷味與鹹酥雞。（資料照／記者陳美嘉攝）
網友紛紛在底下留言回覆說，「九層塔生吃會苦苦辣辣的」、「九層塔加熱過後香氣才會出來，所以很多料理一加入，就增加很多風味。勉強硬吃生的，會像在吃草，草味太重」、「通常生的跟熟的味道不ㄧ樣啦」、「這個是當佐料用的，你居然能生吃一碗公，真的佩服」、「調味用的植物通常味道會比較重很正常吧」。

另外也有網友認為，「生九層塔＋鵝肉很合，還有薑絲」、「配有油脂的肉類吃啊」、「試試泰式越式的九層塔品種，可能比較適合？他們似乎有切碎起來生吃」、「把梗去掉就比較不會苦吧」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
92.24%7.76%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
28.33%71.67%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀