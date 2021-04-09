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趙少康：韓國瑜若選黨主席　道義上會支持

中央社

2021-04-09 23:04:50

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動9日晚間起駕，前國民黨主席朱立倫（右）前往鎮瀾宮參拜，預計將跟隨遶境。中央社記者趙麗妍攝　110年4月9日
▲大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動9日晚間起駕，前國民黨主席朱立倫（右）前往鎮瀾宮參拜，預計將跟隨遶境。中央社記者趙麗妍攝　110年4月9日

（中央社記者趙麗妍台中9日電）中廣董事長趙少康今天表示，國民黨規定要入黨1年才能選黨主席，現在他資格不夠；前高雄市長韓國瑜選不選，由韓國瑜自己決定，如果韓國瑜要選，道義上會支持。

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大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動9日晚間起駕，前國民黨主席朱立倫及趙少康下午先後前往鎮瀾宮參拜。面對媒體有關參選國民黨主席的提問，朱立倫表示，陪媽祖遶境不談政治。

對此，趙少康指出，他現在的資格不夠，要入黨滿1年才能參選。

媒體詢問是否會勸進韓國瑜，趙少康指出，如果韓國瑜決定要出來選，道義上會支持，但選不選由韓國瑜自己決定。

對於國民黨黨徽是否調整，朱立倫表示，民進黨是沒事找事，國民黨創建中華民國，且最愛中華民國，黨徽當然含有非常強的中華民國元素，民進黨如果有意見，如果也愛中華民國，也可把黨徽改成具有中華民國元素。

對此，趙少康指出，國民黨黨徽的歷史比國徽早，是先有國民黨黨徽，民國17年才成為國徽，「這是個歷史，我們不能否認歷史」。

趙少康表示，就如同過去黨軍就是國軍，現在中華民國黨政軍分離，中華民國歷經軍政、訓政再進入憲政，國家進步是循序漸進，「回頭否定過去歷史沒有意義，歷史是可以並存的」。（編輯：戴光育）1100409

▲台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動9日深夜將起駕，中廣董事長趙少康（右）也前往鎮瀾宮參拜，感受宗教界盛事。左為鎮瀾宮董事長顏清標。中央社記者趙麗妍攝
▲台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動9日深夜將起駕，中廣董事長趙少康（右）也前往鎮瀾宮參拜，感受宗教界盛事。左為鎮瀾宮董事長顏清標。中央社記者趙麗妍攝 110年4月9日
 

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