參選黨魁起手式？韓國瑜11日將現身陸軍官校專修班校友會
記者余祥／台北報導
2021-04-10 10:25:29｜2021-04-10 10:25:42
國民黨主席預定7月改選，目前僅有黨主席江啟臣爭取連任，外界關注前高雄市長韓國瑜動向。陸軍官校專修班將在11日在桃園舉行校友會成立大會，並推舉韓國瑜擔任名譽會長，被視為可能是參選起手式；江啟臣也將出席該場活動，與韓國瑜同場拚人氣。
除江啟臣表態爭取黨主席連任外，前新北市長朱立倫、國民黨智庫副董事長連勝文、韓國瑜等都是潛在熱門人選。
由於軍系凝聚力強，再加上國民黨黃復興黨部掌握1/3黨員票員，每到黨內選舉，有意參選者都必須拉攏軍系。
韓國瑜自高雄市長被罷免後，鮮少有公開行程，或是出席大型聚會，近期在他所支持的中廣董事長趙少康無法參選黨主席後，不少黨內人士力勸韓親自出征。
韓國瑜將在11日出席陸官專修班校友會成立大會，屆時包括曾任國民黨副主席的陸軍上將陳鎮湘、前黃復興黨部主委金恩慶等人都會親自出席，韓國瑜畢業於陸軍官校專修班，將被推舉為名譽會長。
江啟臣、現任國民黨黃復興黨部主委臧幼俠也會出席同場活動，與韓國瑜同框，韓國瑜是否角逐黨魁將成為全場焦點。