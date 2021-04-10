外送平台突走下坡？他一張圖揭「殘酷現況」 同行全看哭
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 14:31:30
外送平台近幾年崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入外送員的行列，不過近日卻有不少外送員表示「都接不到單」、「單真的很少」，可能與系統部分改革有關。對此，就有外送員以手繪的方式呈現日常生活，引發極大的共鳴。
一名外送員在「UberEats全台討論區」貼文指出「最近的心聲」只見貼出的照片是一張手繪圖案，一名外送員背對坐在機車上，靠著外送大箱一邊滑手機，一邊呢喃著「單呢？」顯示現在外送已經沒有過往「那麼好跑」。
貼文一出，引發超過數百位同行留言表示「真的是心聲....」、「我已經壓馬路一小時了還沒破蛋，跑到懷疑人生」、「夾單開始之後，真的是心聲嗚嗚」、「最近單量真的突然暴減...夾單影響很大」、「三小時兩單，我真的快跑不下去了QQ」、「哭了...說好的爆單呢」。
由於畫風可愛細膩，不少同行也建議「可以多畫幾張不同表情包投稿LINE，收版權金，加油」、「哈哈哈這可以畫成貼圖我會買，很有感觸」、「還不快做成Line貼圖賺一波」、「外送那麼難賺，趕快畫成貼圖加減補貼哈哈」、「被外送耽誤的插畫家，趕快推出LINE貼圖吧」、「畫的真棒！別跑單了！賣line貼圖吧！有商機喔」。（編輯：張嘉哲）