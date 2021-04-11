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NBA／湖網大戰主控皆驅逐出場　KD失魂8失誤球隊慘輸25分

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-11 11:14:25

▲籃網球星Kevin Durant等待552天終於健康復出，首度披上籃網戰袍出賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲籃網球星Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
在雙星LeBron James和Anthony Davis都缺陣的情況下，洛杉磯湖人今(11)日面對東區強權布魯克林籃網，打出一場精采好球，球隊8人得分上雙，終場以126:101擊敗對手。

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本場比賽上半場兩隊控衛互飆，籃網Kyrie Irving這場10中6，得到18分、4籃板；湖人的D. Schroder則是10中7，得到19分4助攻。半場打完，湖人出乎意料的以61:58領先3分。

不過下半場開打後，兩人球技上的競爭，逐漸轉為肢體和嘴巴上的衝突，在一次爭球的判決後，雙方都不滿的互相喋喋不休、朝彼此噴垃圾話，結果都被驅逐出場，這也是Irving職業生涯首次被趕出場。

本場比賽剛回歸不久的「KD」Kevin Durant似乎仍在尋找比賽感覺，雖然也有22分、5助攻、7籃板的進帳，但發生多達8次失誤，籃網在第三節一瀉千里，被湖人打出31:19的攻勢，最終輸掉比賽。

湖人本場比賽多點開花，雖然僅有Andre Drummond一人得分突破20大關，但有8人得分上雙位數，新同學Ben McLemore得到17分，板凳球員一共貢獻了45分。

 

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