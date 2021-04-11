最推薦外國人吃哪款泡麵？眾猛喊「這三碗」：台灣味十足
編輯中心/綜合報導
2021-04-11 13:29:20
台灣泡麵文化興盛，由於其便利的緣故，不少人都會拿來當正餐以及宵夜，而隨著各國飲食文化不同，所呈現的泡麵口味及形式也不大相同。近日，就有網友討論「應該推薦外國人必吃的台灣泡麵是哪一款？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我有個美國來的朋友，剛好他今天來住我家，跟我說想吃吃看台灣泡麵，我們打算等等去超商挑一個，按照各位這個常吃泡麵的情況，我應該要推薦給第一次吃台灣泡麵的外國人哪一碗呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「對外國人來說，有調理包的應該會蠻新鮮」、「滿漢跟維力炸醬麵」、「維力炸醬麵是基本要吃的」、「有調理包的，這對他們來說比較稀罕」、「可以推薦他吃滿漢」、「比較穩定的就維力吧」、「維力跟滿漢吧，我也只吃這兩個」、「台酒系列的也可以推見」、「台酒台灣味十足，可以推薦」。
不過，也有不少網友表示「可以發揚台灣其他優點吧，吃泡麵太可惜」、「帶他去早餐店買豬排泡麵啦，一般泡麵根本比不上」、「認真說啦，你外國朋友來台灣，帶他吃泡麵也太浪費了」、「帶他走走夜市啊」、「發揚一下台灣的優點，泡麵不太像台灣的特色唄」。（編輯：張嘉哲）