川普承諾助共和黨奪回國會　是否再戰白宮口風緊

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根據路透社所見到的川普講稿，川普將表示：「我們今晚齊聚一堂談論共和黨的未來，並談論讓我們候選人邁向勝利所必須做的事。」
川普說：「今晚我充滿信心地站在各位面前，2022年，我們將奪回眾議院，我們也將重新拿下參議院。接著2024年，共和黨推派的候選人將贏得白宮。」
川普今年1月在一片混亂中卸下總統職務，這2個半月期間，他都在衡量共和黨2022年國會大選參選人提出的站台要求，並依據參選人是否支持他的議程來決定是否助對方一臂之力。
川普曾表示，任何關於他個人計畫的討論，也就是憲法賦予他尋求另一個4年總統任期的權利，應該等到明年11月國會選舉過後再說。
目前已經有其他共和黨人正在考慮爭取2024年共和黨總統候選人提名，包括川普政府時期的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），以及佛州州長迪尚特（RonDeSantis）。
2020年總統大選中，民主黨籍的拜登雖以約700萬張普選票擊敗川普，但卻看到不少西語系國家後裔和非裔等向來力挺民主黨的選民倒戈支持川普。
川普在談話中不時攻擊拜登，他說，2022年國會大選致勝關鍵，就是要繼續瓜分民主黨票源，「共和黨未來要成功茁壯，就要接受天命，捍衛美國勞工階級」。
川普顧問米勒（Jason Miller）表示，造訪海湖俱樂部的共和黨金主們將樂於親耳聽到總統川普的談話內容，他也說：「棕櫚灘是新政治權力中心，而川普總統是共和黨的最佳使者。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100411