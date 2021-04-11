情侶同住「8千小套房」！她猶豫該搬嗎 全場答案一面倒
編輯中心/綜合報導
2021-04-11 21:45:58
台北市區房價居高不下，不論是買房、租屋價格都比其他縣市貴上許多，不少小資族也會轉往新北，甚至桃園居住，以通勤取代高額房價。不過就有位目前與男友同住在新北小套房的女網友透露，自己正在猶豫該續租或搬家，並描述了兩人的經濟收入以及租屋現況，大家也紛紛給予建議，認為搬家是比較好的選擇。
有位女網友在PTT發文表示，跟男友同居一年多，最近約快到期，正在考慮要不要續租。原PO透露自己月薪約4萬、男友約7萬，房租則是8000元、男友負擔5000、原PO負擔3000。
原PO分析，傾向續租的原因主要就是便宜，且也省事，免了找房和搬家的麻煩。傾向搬家的原因則是五樓公寓沒電梯，且隔壁鄰居有時半夜很吵會抽煙，煙味都會飄到房內，反應了也沒用。原PO並指出，兩人之中自己是比較想搬家的那個，男友則是比較想續約。最後請教大家，「覺得搬還是不搬呢？」
問題一出引發熱議，網友大多認為搬家比較好，「先去看房，說不定找到他也很喜歡的房子就想搬了」、「搬啊，在一起是為了更好，忍耐是有什麼問題？又不是沒錢」、「搬，有煙味真的不行」、「沒有要買房為什麼不住好一點」、「生活品質很重要」、「有煙味＋5樓＝搬」、「一定搬，二手煙吸多了不好，健康最重要」。（編輯：倪浩軒）
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