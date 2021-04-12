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中國官員自爆疫苗保護力低！官媒滅火：推動WHO推薦

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-12 10:55:13

中國疫苗
▲中國疾控中心主任高福日前因為提到國產疫苗效力較低而引起關注，但中國官方、以及包括鍾南山在內的許多專家都強調中國疫苗安全可靠。（圖／美聯社／達志影像）
中國近期力推接種新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，然而疾控中心主任高福週六（10）在四川的演講上，坦言中國自製的新冠疫苗「效力較低」引起關注。高福昨（11）日接受中國官媒訪問澄清這是個誤解，重點是要提升疫苗保護力。

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中國官媒《環球時報》昨日專訪高福，對於「承認中國研發的疫苗保護率較低」一事，他回應自己在會議上提出的是一種未來的科學思考，全球疫苗保護率測試數據都有高有低，如何提高疫苗的保護率是全球科學家要考慮的問題。人類第一次接種新冠疫苗，這樣的效果已經很好。

高福表示，如果按照傳統研發疫苗的方式，中國在1年之內不會研發出新冠疫苗，但全世界科學家幾個月內就研究出疫苗，真的是有史以來第一次，其中應該還有很多科學問題待解決。

高福特別指出，世界衛生組織（WHO）對疫苗有效的要求是保護力50%以上，目前國際疫苗上市的標準為70%以上，而中國已經出台了《新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）》。

對於疫苗效力問題，高福並未正面回應或提供進一步的數據細節，但他呼籲接種疫苗的好處遠大於風險，呼籲大家一起打疫苗，一起「苗苗苗」，並轉移話題強調「疫苗要公平使用、全球要共享疫苗」。

《環球時報》11日也發表社評，痛批美國抗疫表現相當自私，並認為中國要加快疫苗接種、加快推動中國幾款疫苗進入WHO組織推薦的疫苗名單，以牽制美國濫用規定。中國在過去幾個月向一些國家輸出、援助了部分疫苗，展現了中國與那些國家同舟共濟的誠懇態度，已形成的一個優勢，未來要繼續兼顧內外的疫苗需求平衡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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