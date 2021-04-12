中國官員自爆疫苗保護力低！官媒滅火：推動WHO推薦

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高福表示，如果按照傳統研發疫苗的方式，中國在1年之內不會研發出新冠疫苗，但全世界科學家幾個月內就研究出疫苗，真的是有史以來第一次，其中應該還有很多科學問題待解決。
高福特別指出，世界衛生組織（WHO）對疫苗有效的要求是保護力50%以上，目前國際疫苗上市的標準為70%以上，而中國已經出台了《新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）》。
對於疫苗效力問題，高福並未正面回應或提供進一步的數據細節，但他呼籲接種疫苗的好處遠大於風險，呼籲大家一起打疫苗，一起「苗苗苗」，並轉移話題強調「疫苗要公平使用、全球要共享疫苗」。
《環球時報》11日也發表社評，痛批美國抗疫表現相當自私，並認為中國要加快疫苗接種、加快推動中國幾款疫苗進入WHO組織推薦的疫苗名單，以牽制美國濫用規定。中國在過去幾個月向一些國家輸出、援助了部分疫苗，展現了中國與那些國家同舟共濟的誠懇態度，已形成的一個優勢，未來要繼續兼顧內外的疫苗需求平衡。
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